Em seu último jogo, contra o Indiana, o Seattle Storm, perdeu por 80-68. Jewell Loyd liderou o ataque do Storm. Ela terminou o jogo com 18 pontos e quatro assistências. Ezi Magbegor marcou 18 pontos e pegou seis bolsas. Las Vegas venceu o Phoenix por 99-79 em seu último jogo. O artilheiro do Phoenix foi Sug Sutton, que fez 21 pontos e acertou 56,3% dos arremessos. Você pode ver a matéria completa na Multicanais TV, que inclui destaques do jogo.

Uma Breve História da Tempestade de Seattle e do Phoenix Mercury

Desde que começou em 2000, o Seattle Storm se tornou um time forte na Associação Nacional de Basquete Feminino (WNBA). Os jogadores esforçados e os fãs apaixonados do Storm os ajudaram a ganhar vários títulos e solidificar seu lugar como um dos times de maior sucesso da liga.

Desde que começou em 2000, o Seattle Storm se tornou um time forte na Associação Nacional de Basquete Feminino (WNBA). Os jogadores esforçados e os fãs apaixonados do Storm os ajudaram a ganhar vários títulos e solidificar seu lugar como um dos times de maior sucesso da liga.

Por outro lado, o Phoenix Mercury, que começou a jogar na WNBA em 1997, também deixou uma marca duradoura na liga. Com seu estilo de jogo rápido e de alta pontuação, o Mercury sempre dificultou seus oponentes. Eles conquistaram vários títulos e são conhecidos como um time ofensivo forte.

Estrelas na lista da equipe

Tanto o Seattle Storm quanto o Phoenix Mercury têm muitos jogadores talentosos em seus times. Jogadores lendários como Sue Bird, uma armadora habilidosa conhecida por sua visão e liderança na quadra, e Breanna Stewart, uma atacante atlética que controla as duas pontas da quadra com suas habilidades de marcar e bloquear chutes, jogam pelo Storm.

Por outro lado, o Phoenix Mercury apresenta jogadoras como Diana Taurasi, que costuma ser chamada de “GOAT” (maior de todos os tempos) do basquete feminino. Taurasi é uma das melhores jogadoras da história do basquete porque sabe marcar, sabe muito sobre o jogo e se sai bem quando mais importa. Brittney Griner, uma central intensa, ajuda a manter a defesa do Mercury forte, bloqueando os chutes e sendo uma força forte na pintura.

Métodos e estilos de coaching

Tanto o Seattle Storm quanto o Phoenix Mercury se saem bem na quadra por causa de como seus treinadores trabalham e quais métodos eles usam. O técnico do Storm, Dan Hughes, enfatiza o trabalho em equipe, o movimento da bola e a boa defesa. Sua capacidade de executar jogadas ofensivas e trocar de posição na defesa os ajudou a vencer muito.

Por outro lado, Sandy Brondello treina o Phoenix Mercury, que joga aros de correr e atirar em ritmo acelerado. Conta com o brilhantismo individual de seus craques e um ataque de transição acelerado para vencer seus adversários. Esse estilo de alta octanagem geralmente leva a jogos emocionantes e com muitos objetivos.

Partidas e rivalidades que se destacam

Ao longo dos anos, o Seattle Storm e o Phoenix Mercury jogaram em muitos jogos memoráveis que tornaram seu relacionamento ainda mais vital. Cada vez que esses dois times se enfrentam, eles travam uma luta acirrada em quadra que mostra o quão talentosos, determinados e competitivos são os jogadores.

A competição deles levou a momentos emocionantes, jogadas que as pessoas vão lembrar e fechamentos que fazem você prender a respiração. Os fãs estão sempre ansiosos quando o Storm e o Mercury jogam, seja durante a temporada regular ou nos playoffs.

Os fãs estão ansiosos por isso e estão animados.

À medida que a data do jogo entre o Seattle Storm e o Phoenix Mercury | Multicanais VIP se aproxima, os fãs de ambos os times estão ficando cada vez mais animados. A alegria e a expectativa dos torcedores estão no auge, e as mídias sociais estão cheias de previsões, discussões e mensagens de apoio para seus times e jogadores favoritos.

Durante esses jogos, a arena fica cheia de torcedores apaixonados torcendo por seus times, o que aumenta o clima intenso e faz com que cada posse de bola pareça importante.

Conclusão

O jogo entre o Seattle Storm e o Phoenix Mercury é um show do qual os fãs de basquete feminino em todo o mundo não se cansam. Com suas longas histórias, escalações repletas de estrelas, diferentes estilos de treinamento e rivalidades ferozes, essas duas equipes representam o melhor da WNBA.

Toda vez que o Storm joga o Mercury, ele mostra habilidade, habilidade e puro amor pelo jogo. Seja você um fã obstinado, um observador casual ou novo no basquete feminino, assistir a essas batalhas dos Titãs na quadra será um show emocionante do mais alto atletismo e do mais feroz espírito de competição.