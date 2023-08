Uma das melhores bandas de rock da história ‘entra’ entre os candidatos a se apresentar no Super Bowl LVIII

Óm 11 de fevereiro de 2024, um dos maiores eventos do ano acontecerá em Nevada.

O show do intervalo do Super Bowl é acompanhado e assistido por todo o mundo, mas a expectativa para descobrir a identidade do sortudo artista que subirá ao palco também é tema anual.

No entanto, uma das maiores bandas de rock da história ‘escapou’ nesta pequena lista para a edição de 2024 do evento principal.,

O Allegiant Stadium, em Nevada, será o palco da partida e também do show do intervalo.

Entre os nomes selecionados estão Bad Bunny, Taylor Swift, Jack Harlow e Harry Styles. No entanto, o Governador de Nevada Joe Lombardo quer CA/CC para ser a manchete.

AC/DC, o favorito do governador de Nevada

O Las Vegas Review-Journal perguntou Joe Lombardo qual banda deveria se apresentar no intervalo do Super Bowl e ele deixou claro seu desejo de que o show seguisse em uma direção um pouco diferente.

“AC/DC! Eu ia gritar… mas sim, estou falando sério. Traga-os de volta,” Lombardo declarado.

Seus comentários foram feitos na conferência de imprensa do Comitê Anfitrião da NFL e do Super Bowl LVIII em Las Vegas na quarta-feira.

No que diz respeito ao género musical, a última apresentação de uma banda ou artista de rock foi em 2010, quando A WHO subiu ao palco.

Antes deles, Bruce Springsteen em 2009 e Tom mesquinho em 2008. Outros artistas históricos como Principe e As pedras rolantes também se apresentaram no Super Bowl.

No entanto, novos gêneros e novas tendências têm sido a característica dominante do Super Bowl, onde a música pop dominou nos últimos anos.

É por isso que há críticas contra isso, como Irmã Torcida cantor Dee Snider quando Shakira e JLo foram escolhidos em 2020.

“Shakira e Jennifer Lopez no intervalo da NFL este ano? Mais uma vez, o grande heavy metal que agita os estádios semana após semana, jogo após jogo, é completamente ignorado. Acho que não balançamos a bunda o suficiente!”, acrescentou.