Uma funerária oferece caixões rosa com forros da Barbie: onde você pode comprá-los?

A casa funerária em O salvador levou a mania da Barbie ao extremo, oferecendo caixões rosa com forros da Barbie.

Tudo pensado para que você seja fã da Barbie até o dia da sua morte – e mesmo depois disso.

Os caixões de metal rosa estão à venda na casa funerária Alpha e Omega, na cidade de Ahuachapn, perto da fronteira com a Guatemala.

Proprietário Isaac Villegas disse na sexta-feira que já havia oferecido a opção de caixões cor-de-rosa antes da estréia de julho do filme da Barbie. Mas a mania que tomou conta da América Latina o convenceu a decorar os forros de tecido dos caixões com imagens da boneca. Os caixões também são decorados com estrelinhas brancas.

“Eu disse: ‘Temos que seguir essa tendência'”, disse Villegas sobre os caixões, observando que “foi um sucesso”.

Ele disse que a funerária já lançou uma campanha promocional em torno das caixas da Barbie e vendeu 10 delas. Embora isso não signifique que 10 pessoas tenham sido realmente enterradas neles – muitas pessoas em El Salvador compram um pacote pré-pago para um enterro futuro.

Villegas disse que até um ano atrás, as famílias preferiam caixões tradicionais em cores como marrom, preto, branco ou cinza. Mas há um ano, ele vendeu seu primeiro caixão rosa para uma família que queria que seu parente muito feliz fosse enterrado em um caixão de cor mais alegre.

Agora ele não tem planos de voltar atrás, embora ainda ofereça cores mais escuras.

“Vamos ter mais caixões cor-de-rosa, porque as pessoas estão pedindo por isso”, disse ele.

A América Latina saltou para a mania da Barbie com tacos e doces cor-de-rosa, aviões comerciais com o logotipo da Barbie, anúncios políticos e até mesmo protestos com o tema da Barbie.

O famoso tema da Barbie também ganhou um tom macabro

Em julho, manifestantes antigovernamentais vestiram duas mulheres de rosa e as colocaram em Barbie na praça principal de Lima, capital do Peru, para protestar contra a presidente Dina Boluarte, sob cuja administração a polícia frequentemente entra em confronto com os manifestantes.

E no México, a irmã de uma das 112.000 pessoas desaparecidas do México começou a costurar roupas de boneca para fazer uma Barbie “Procurando a Mãe”, referindo-se aos voluntários que se espalham pelas planícies empoeiradas do México em busca de túmulos que possam conter os restos mortais de seus filhos. Sua criadora, a pesquisadora voluntária Delia Quiroa, espera divulgar a situação das mães que precisam realizar as buscas e investigações que a polícia não fará.