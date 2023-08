Uma grande Espanha cai contra a equipe dos EUA

“Nunca muito alto, nunca muito baixo” é a frase mais repetida pela Seleção Espanhola.

As vitórias, até que realmente contem, são relativas. Derrotas também. Aconteceu, porque é algo natural, contra o Estados Unidos (88-98) em um jogo que mediu os dois melhores times do mundo, fechou o “Torneio do Centenário” em Málaga, Espanhae é uma mensagem para aqueles que duvidam da Espanha chances no próximo Copa do Mundo Masculina FIBA.

Não é Londres ou Pequim. É um jogo diferente. Mas Espanha chegou ao fim com uma chance de levar o jogo. Menos um no último quarto. Adiantou-se num terço que elevou o nível de jogadores como você abre ou Nozque têm muito a dizer nas semanas que antecedem o Copa do Mundo.

Apenas de Jalen Brunson grande ataque (ele só errou três lances livres) e de Anthony Edwards estelar 4º trimestre foram capazes de colocar Espanha ausente.

No Copa do Mundoo distintivo de campeão mundial será retirado -se isso acontecer- com muito trabalho.

Ambas as equipes entregaram um confronto digno de uma final.

Os Estados Unidos saíram com todas as armas em punho. Brunson estava confortável contra de Juan Nuezpontuação 10 pontos no primeiro trimestre.

Anos Jackson Jr. mostrou porque ele é o melhor defensor na NBA, entregando na pintura em ambos os lados da quadra. Mas os piores momentos da equipe 6-11 início foram respondidas pelo trabalhador Hernangomez irmãos.

Espanha queria dançar

O lado espanhol apresentou melhora quando Rudy Fernandez e Santi Aldama entrou no jogo. Os anfitriões começaram a encontrar ritmo e o NÓS teve que ir ao banco para recuperar o controle da partida.

Jalen Brunson teve um primeiro tempo estelar e mostrou que o New York Knicks armador logo se tornará uma estrela indiscutível no NBA. Juntamente com Edwards, ele assumiu o controle. De gama média. Entrando. Distribuindo. Ele mudou o ritmo e só brizuelagrande agitador no segundo tempo (seis pontos), conseguiu estancar o sangramento.

Mas da Espanha momento não foi dos melhores exceto pela intensidade e presença de Juancho Hernangomez. Ele fez a bola de três pontos para encurtar equipe dos EUA liderar 45-49mas Espanha não poderia ativar sua ofensa.

Abrines brilhou no terceiro quarto

Espanha conseguiu neutralizar o time visitante após um início brilhante após o intervalo. João Nogueiradando motivos para ser o armador titular, ditar o ritmo e Alex Abrines entrou quente no jogo.

A 9-0 correr colocou o time de volta no jogo, forçando o NÓS continuar dependendo de Brunson para manter o jogo vivo. aldama até deu Espanha o placar de volta a seu favor 85-64 com dois pontos no 27 minutos marca.

Eles estavam de volta e rudy exemplificou com um triplo para colocar Espanha quatro para cima (68-64).

Mas o Estados Unidosmais uma vez, conseguiu dar a volta por cima reforçando os seus pontos fracos: defesa e transição. Reaves contribuiu em ambas as extremidades, Banqueiro e Pontes arremessos assinados e voltou a levar vantagem no melhor momento exibido por Espanha.

o quarto final

Era o jogo, de qualquer maneira. Alberto Diaz fechou o terceiro quarto com uma importante cesta de três pontos para manter Espanha fechar. Todo o último trimestre foi um corrida de 10 minutos.

Mas o Estados Unidos tem profundidade infinita para punir o menor defeito, como um furto por Parra que não se concretizou e poderia ter empatado o jogo ou uma bandeja invertida por aldama isso valeria os dois para baixo. Pontes e Reaves feito três ponteiros sozinho e abriu um seis pontos margem (82-88) que não seria revertido.

da Espanha competitividade era admirável, mas Anthony Edwardscom uma tremenda enterrada e lances livres, quebrou Scariolo’s equipe e o NÓS não olhou para trás.

O Estados Unidos agora irá para Abu Dhabi onde eles realizarão outra série de jogos de exibição a caminho da Copa do Mundo da Fiba.

O próximo passo em sua programação é Gréciaque enfrentarão a seguir Sexta-feira, 18 de agostoseguido pela Alemanha sobre Domingo de agosto, 20 de agosto encerrar sua preparação antes do primeiro jogo do torneio em Manila, Filipinas sobre 26 de agosto contra Nova Zelândia.