Uma nova era em Indianápolis: Richardson iniciará a abertura da pré-temporada contra Bills

Das noites de jangada costumam ser repletas de promessas e estratégias, mas poucos esperavam o Indianapolis Colts’ plano para quarterback novato Anthony Richardson materializar tão cedo. Deixando para trás sua posição anterior de integração cautelosa, o Colts anunciou que Richardson estaria começando sua abertura da pré-temporada contra o Buffalo Bills.

Treinador Shane Steichen transmitiu a notícia, indicando: “Os titulares jogarão cerca de um quarto.” Esse pivô inesperado para colocar um QB novato na linha de frente durante a pré-temporada não é apenas uma estratégia para um jogo. Historicamente, uma vez que as equipes se comprometem a começar um quarterback novato na pré-temporada, eles raramente invertem o curso, o que significa que é altamente provável Richardson poderia estar liderando o ataque na semana 1 da temporada regular.

Para alguns, a decisão pode não parecer estranha. Richardson, com sua estatura impressionante e status de quarta escolha geral, possui capacidade atlética incomparável, distinguindo-o como um dos zagueiros mais promissores a entrar no NFL nos últimos anos. No entanto, na noite em que foi convocado, os Colts procuraram administrar as expectativas.

Richardson era uma estrela na Universidade da Flórida

Gerente Geral da Colts Chris Ballard advertiu: “Não vamos esperar que ele seja o Superman desde o primeiro dia.” As razões para esse otimismo cauteloso eram aparentes. Com apenas 13 partidas durante sua gestão na Flórida, a proficiência de Richardson como passador ainda era considerada em processo. No entanto, mesmo os céticos não podiam ignorar suas proezas naturais. Com estatísticas como uma arrancada de 40 jardas de 4,43, combinada com seu impressionante corpo de 1,80m e 100 quilos e outras performances recordes em combinados, ficou claro: a entrada de Richardson como titular não foi uma questão de se, mas quando .

Com este novo anúncio, parece que os Colts estão prontos para embarcar em um novo capítulo, com Richardson pronto para esculpir seu legado desde o início.