Uma recapitulação do UFC 292

Os eventos do Ultimate Fighting Championship (UFC) acontecem de forma intensa e rápida, com grandes lutas ocorrendo quase toda semana. O UFC 292 foi um dos cards mais recentes, com a promoção retornando a Boston, Massachusetts, pela sétima vez e a primeira desde que Dominick Reyes derrotou Chris Weidman no TD Garden em outubro de 2019.

O evento foi encabeçado por uma luta pelo Campeonato de Peso Galo entre Aljamain Sterling e Sean O’Malley, enquanto uma disputa pelo Campeonato de Peso Palha entre Zhang Weili e a brasileira Amanda Lemos serviu como co-luta principal.

O irlandês Ian Machado Garry contra Neil Magny, Mario Bautista contra Da’mon Blackshear e Malon Vera contra Pedro Munhoz compuseram o restante do card principal, com as finais dos pesos leves e dos pesos galos do The Ultimate Fighter: Team McGregor vs. Team Chandler, com Brad Katona derrotando Cody Gibson por decisão unânime e Kurt Holobaugh forçando Austin Hubbard a se submeter.

No entanto, faremos uma rápida recapitulação do card principal neste artigo, portanto, continue lendo e dê uma olhada nas lutas de destaque.

Marlon Vera venceu Pedro Munhoz por decisão unânime

O peso galo equatoriano Vera se recuperou de uma derrota por decisão dividida contra Cory Sandhagen em março com uma vitória por decisão unânime sobre o brasileiro Munhoz na disputa totalmente sul-americana. “Chito” era o favorito entre os que queriam apostar e obteve uma vitória por 30 a 27, 30 a 27 e 29 a 28 no placar, já que almeja uma luta pelo título mundial.

Mario Bautista derrotou Da’Mon Blackshear por decisão unânime

Bautista, nascido em Nevada, aumentou sua invencibilidade para cinco com uma vitória por decisão unânime sobre o também americano Blackshear. Bautista deveria ter lutado contra Cody Garbrandt, mas uma lesão o forçou a sair e Blackshear entrou em cena apenas uma semana após sua vitória por finalização no primeiro round contra Jose Johnson. Foi uma luta que poderia ter sido de qualquer jeito, já que os dois lutadores tiveram um desempenho corajoso, mas Bautista venceu por 29-28, 29-28, 30-24.

Ian Machado Garry venceu Neil Magny por decisão unânime

Apelidado de “The Future”, Garry continuou sua trajetória ascendente no UFC com uma convincente vitória por decisão unânime sobre Magny, vencendo o americano por 30-26, 30-26 e 30-24. O irlandês estava escalado para enfrentar Geoff Neal, mas ele se retirou por motivos não revelados e Magny entrou em cena mais tarde. No entanto, Garry não se deixou abater pela mudança de adversário e ampliou sua invencibilidade para 13-0 (6-0 no UFC) com a vitória dominante sobre o veterano.

Zhang Weili venceu Amanda Lemos por decisão unânime

As vitórias por decisão unânime foram claramente o tema da noite, já que Weili defendeu seu título de campeã peso-palha feminino pela primeira vez desde que ganhou o cinturão de Carla Esparza, quando forçou sua oponente a se submeter no segundo round no Madison Square Garden em novembro. Weili desferiu os golpes mais significativos da história das mulheres do UFC e foi uma vitória convincente nos cartões de pontuação, vencendo a brasileira por 50-43, 50-44 e 49-45.

Sean O’Malley derrotou Aljamain Sterling por nocaute técnico

Sterling era o grande favorito para defender o cinturão dos pesos-galos pela quarta vez, um recorde, na aposta do UFC, mas O’Malley desequilibrou as probabilidades ao encerrar a luta com um nocaute impressionante no segundo round. “Sugar” acertou um contragolpe no estilo de Conor McGregor em seu oponente antes de um ground and pound devastador forçar o árbitro a intervir e encerrar a luta.