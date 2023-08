UnB divulga a oferta de mais de 2 mil vagas no Vestibular 2024; veja datas

A Universidade de Brasília (UnB) publicou nesta terça-feira, dia 15 de agosto, o edital de abertura do Vestibular 2024. Os interessados em participar já podem conferir as datas, regras e procedimentos do processo seletivo através do documento.

De acordo com o edital, a UnB vai ofertar mais de 2 mil vagas para ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024.

O Vestibular tradicional, com a aplicação de provas, é a principal forma de ingresso nos cursos de graduação ofertados pela UnB. Além disso, é um dos principais processos seletivos da região Centro-Oeste para o ensino superior.

Vestibular UnB 2024: Período de inscrição

De acordo com o cronograma apresentado no edital, a UnB receberá as inscrições para o Vestibular 2024 no período do dia 22 de agosto ao dia 19 de setembro. Conforme as orientações do edital, as inscrições serão recebidas exclusivamente de forma virtual.

Portanto, os interessados em participar do Vestibular UnB 2024 deverão acessar o site do Cebraspe no período indicado para o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição. No momento do cadastro, além dos dados pessoais e escolares, será necessário indicar uma opção de curso de graduação.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento a taxa de inscrição até o dia 6 de outubro. Ainda de acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais).

Pedidos de isenção

A UnB permitirá que estudantes de baixa renda solicitem a isenção da taxa de inscrição no momento do cadastro. Desse modo, o período para pedir a isenção é o mesmo para solicitar a gratuidade, de 22 de agosto a 19 de setembro.



Conforme as regras do edital, os candidatos terão duas possibilidades para solicitar a isenção de taxa de inscrição:

1ª possibilidade : inscritos no Cadastro para Programas Sociais do Governo

Federal (CadÚnico); ou

: inscritos no Cadastro para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); ou 2ª possibilidade: estudantes com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e ter cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.

A divulgação do resultado provisório da isenção está prevista para o dia 26 de setembro, com recebimento de recursos até o dia 28 do mesmo mês. Os candidatos poderão consultar o resultado final da isenção em 4 de outubro.

Provas do Vestibular UnB 2024

A aplicação das provas está marcada para os dias 25 e 26 de novembro. A UnB deve divulgar o edital de locais e horário das provas de conhecimento no dia 9 de novembro, através do site do Cebraspe.

O edital de abertura indica ainda que a UnB aplicará três provas de conhecimentos sobre conteúdos do Ensino Médio e uma prova de redação. Nesse sentido, o Vestibular 2024 contará com as seguintes avaliações:

Prova de Conhecimentos I : 30 questões de Língua Espanhola, Língua Francesa ou Língua Inglesa;

: 30 questões de Língua Espanhola, Língua Francesa ou Língua Inglesa; Prova de Conhecimentos II : 120 questões de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Geografia e História, Artes (Artes Cênicas, Artes Visuais e Música), Filosofia e Sociologia;

: 120 questões de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Geografia e História, Artes (Artes Cênicas, Artes Visuais e Música), Filosofia e Sociologia; Prova de Redação ;

; Prova de Conhecimentos III: 150 questões de Biologia, Física, Química e Matemática.

Vagas e resultados

A oferta total da UnB é de 2.112 vagas para o ingresso de novos alunos em diversos cursos de graduação (licenciaturas e bacharelados). As oportunidades estão distribuídas entre os campi da universidade localizados em Darcy Ribeiro (Asa Norte), Ceilândia, Gama e Planaltina.

Haverá reserva de vagas para estudantes egressos de escolas da rede pública de ensino, com percentual de vagas exclusivo para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (PcD).

A divulgação do resultado final do Vestibular 2024, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 16 de janeiro de 2024.

