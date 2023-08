UnB divulga editais do PAS 2023; veja período de inscrição

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou os editais referentes ao Programa de Avaliação Seriada (PAS) 2023. Desse modo, os interessados em participar do seriado já podem conferir as regras, procedimentos e cronograma das três etapas nos editais publicados no site do Cebraspe.

De acordo com os editais, a UnB abrirá as inscrições para as três PAS 2023 no dia 29 de agosto, próxima terça-feira. As inscrições para a 3ª etapa do PAS 2023 seguem abertas até o dia 18 de setembro. Para as 1ª e 2ª etapas, as inscrições seguem abertas até o dia 22 de setembro.

PAS 2023: Como se inscrever?

Conforme as orientações da UnB, as inscrições para o PAS 2023 serão recebidas exclusivamente de forma virtual. Portanto, os interessados deverão acessar o site do Cebraspe, responsável pelo processo seletivo, e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição.

O candidato deve se inscrever diretamente na etapa do PAS da qual deseja participar. No caso dos estudantes que desejam se inscrever na 3ª etapa do PAS, é necessário também indicar uma opção de curso de graduação. É também no ato da inscrição que o estudante deve informar se deseja concorrer às vagas em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.

Conforme a instituição, para se inscrever na 2ª etapa não é necessário ter feito a 1ª, mas para fazer o cadastro na 3ª etapa os estudantes precisam ter realizado a etapa anterior.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido. De acordo com os editais, os valores das taxas serão os seguintes:

1ª etapa do PAS: R$ 133,80 (cento e trinta e três reais e oitenta centavos);

2ª etapa do PAS: 111,00 (cento e onze reais);

3ª etapa: R$ 125,00 (cento e quinze reais).

Isenção da taxa



Os candidatos que se encaixarem nos requisitos exigidos pela universidade poderão concorrer à isenção de taxa. De acordo com o cronograma, os pedidos de isenção poderão ser feitos entre as 10h do dia 29 de agosto e as 18h do dia 22 de setembro (horário oficial de Brasília/ DF).

Podem solicitar o benefício da gratuidade na inscrição os estudantes de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e estudantes de baixa renda que tenham cursado todo o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino.

A divulgação do resultado preliminar dos pedidos de isenção está prevista para o dia 3 de outubro. Após a análise dos recursos, a UnB divulgará o resultado final dos pedidos no dia 9 de outubro.

Provas do PAS 2023

Ainda conforme indicado nos editais do PAS 2023, a aplicação das provas está marcada para o mês de dezembro, seguindo o seguinte cronograma:

1ª etapa PAS: 3 de dezembro;

2ª etapa PAS: 10 de dezembro;

3ª etapa PAS: 17 de dezembro.

As avaliações serão compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio, sendo cada etapa referente a uma série. Haverá locais de prova nos locais para os quais há oferta de vagas.

Vagas e resultados

Como o PAS é o vestibular seriado da UnB, somente na 3ª e última etapa os candidatos concorrem às vagas ofertadas pela universidade. Ao todo, a UnB está ofertando 4.238 vagas para os aprovados no PAS 3. Do total das oportunidades, 2.118 são para ingresso no primeiro semestre letivo de 2024, enquanto outras 2.120 vagas visam o ingresso no segundo semestre letivo de 2024.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado da 3ª etapa do PAS 2023 da UnB sairá no dia 5 de fevereiro de 2024. A publicação dos demais resultados está prevista para acontecer a partir de janeiro.

Acesse os editais para mais detalhes.

