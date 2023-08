UnB recebe inscrições para graduação em Libras/Português

A Universidade de Brasília (UnB) divulgou a abertura de mais uma oportunidade para ingresso de novos alunos. A instituição abriu nesta terça-feira, dia 22 de agosto, o período de inscrição para o Processo Seletivo do curso de Licenciatura em Língua de Sinais Brasileira/Português como Segunda Língua.

O curso é ofertado presencialmente, sendo ministrado no Campus Darcy Ribeiro. As aulas terão início no primeiro semestre de 2024. As inscrições serão recebidas até as 18h do dia 19 de setembro (horário de Brasília).

De acordo com o edital, poderão se inscrever nesse processo seletivo para o curso de Libras/ Português como Segunda Língua os estudantes que têm o Ensino Médio completo ou que concluirão essa etapa da educação formal até a data da matrícula institucional.

Como se inscrever na seleção?

De acordo com as orientações do edital, as inscrições estão sendo recebidas de forma virtual. Portanto, os interessados devem acessar o site do Cebrape, banca organizadora da seleção, e realizar o preenchimento de formulário eletrônico.

No momento da inscrição, é necessário informar todos os dados pessoais, escolares e de contato e enviar as informações. É também no momento da inscrição que os candidatos poderão solicitar atendimento especializado.

O candidato também deverá informar se deseja concorrer às vagas em Ampla Concorrência ou através de um dos sistemas de reserva de vagas:

Sistema de Cotas para Escolas Públicas;

Sistema de Cotas para Negros;

Vagas reservadas aos candidatos surdos ou com deficiência auditiva.



Posteriormente, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição para efetivar o cadastro. Conforme indicado no edital, o valor da taxa é de R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais). O pagamento da taxa poderá ser feito até o dia 6 de outubro, somente através de boleto bancário.

Isenção da taxa

O edital do Processo Seletivo para a Licenciatura em Língua de Sinais Brasileira/Português como Segunda Língua estabelece que estudantes de baixa renda poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Podem solicitar a gratuidade na inscrição os candidatos que são inscritos no Cadastro para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), na 1ª possibilidade.

Já a 2ª possibilidade de isenção beneficiará o candidato que comprovar, cumulativamente ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e ter cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola da rede privada.

Processo de seleção: Provas

Para fins de classificação dos candidatos, a UnB aplicará as provas no dia 26 de novembro de 2023. De acordo com o cronograma, a aplicação será no período da tarde, tendo início às 13 horas (horário oficial de Brasília). A prova terá duração de cinco horas.

A UnB aplicará uma prova objetiva composta por 60 questões de múltipla escolha sobre assuntos das seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Geografia, História, Biologia, Química, Física e Matemática. Além disso, os candidatos responderão a uma prova de redação em Língua Portuguesa.

O Cebraspe deve liberar a consulta aos locais de prova a partir do dia 9 de novembro, em seu site. As provas serão realizadas exclusivamente no Campus Darcy Ribeiro, no Distrito Federal.

Vagas e resultados

De acordo com o edital, a oferta total da UnB é de 40 (quarenta) vagas para a Licenciatura em Língua de Sinais Brasileira/Português como Segunda Língua. O curso é totalmente presencial, com duração mínima de oito semestres.

A divulgação do resultado final do Processo Seletivo está prevista para o dia 16 de janeiro de 2024. Nesta data, a UnB convocará os classificados em 1ª chamada para realizar as matrículas.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

