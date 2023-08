Unemat publica nova chamada de aprovados no Vestibular 2023/2

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) publicou nesta terça-feira, dia 1º de agosto, a lista de aprovados na 2ª chamada referente ao Vestibular 2023/2. O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos nos cursos de graduação da Unemat ainda no 2º semestre letivo deste ano.

Os participantes já podem consultar a segunda convocação de classificados para o preenchimento das vagas através do site da Unemat, no Portal do Candidato. Além da lista de aprovados e classificados, a universidade divulgou também orientações para as matrículas.

Matrículas da 2ª chamada

De acordo com o cronograma da Unemat, os candidatos convocados em 2ª chamada deverão realizar as matrículas até a próxima quinta-feira, dia 3 de agosto. O procedimento deve ser feito na Supervisão de Apoio Acadêmico (SAA), onde o curso é ofertado, de forma presencial.

Nesse sentido, os convocados deverão se apresentar na Unemat no referido período para apresentar a documentação necessária para o registro acadêmico. De acordo com o edital, a relação de documentos solicitados é a seguinte:

RG, CPF e certidão de nascimento ou casamento (originais);

Título de eleitor desde que obrigado por lei (original);

Certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente e Histórico Escolar do Ensino Médio (original);

Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (original);

Comprovante de quitação com o Serviço Militar (original) para o candidato do sexo masculino (exceto para os candidatos indígenas);

Declaração de que o candidato não se encontra matriculado em outro curso de graduação da Unemat e que não é aluno de graduação de outra Instituição Pública de Ensino Superior;

Autodeclaração – para optantes do sistema de reserva de vagas: Estudantes Indígenas.

Vestibular Unemat 2023/2

Para fins de classificação dos candidatos, a Unemat aplicou provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. As provas do Vestibular Unemat 2023/2 foram aplicadas no dia 4 de junho (domingo), no período das 8h às 13h (horário local).

Houve locais de prova nos municípios de Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, Cuiabá, Diamantino, Juara, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra.



Você também pode gostar:

Conforme indicado previamente no edital, a Unemat aplicou as provas em apenas uma etapa composta por duas fases. A 1ª fase contou com a aplicação de quatro provas objetivas sobre Ciências da Natureza e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias, e Linguagens, Códigos e suas tecnologias.

Já a 2ª fase consistiu em uma prova de redação em Língua Portuguesa. Nessa avaliação a Unemat apresenta um tema da atualidade com uma proposta de escrita de um texto do tipo dissertativo-argumentativo em português. O tema proposto nessa prova foi “A Inteligência Artificial representa ou não uma ameaça para o futuro da humanidade?”.





Oferta de vagas

Ao todo, a Unemat está ofertando 2.390 (duas mil trezentas e noventa) vagas para cursos de graduação de diversas áreas. De acordo com o edital, as oportunidades são para cursos de licenciatura, bacharelado e tecnólogos ofertados em 11 (onze) municípios do Estado de Mato Grosso.

Mais de metade das vagas (60% do total) está reservada para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública;. O edital indica ainda que há percentual de vagas reservado para candidatos negros, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Há oportunidades para os seguintes cursos: Administração; Agronomia; Ciência da Computação; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Direito; Educação Física; Enfermagem; Engenharia Civil; Engenharia de Alimentos; Engenharia de Produção Agroindustrial; Engenharia Elétrica; Engenharia Florestal; Geografia; História; Jornalismo; Letras; Matemática; Medicina; Pedagogia; Sistemas de Informação; Turismo e Zootecnia.

Para mais informações, acesse o edital do Vestibular 2023/2

Leia também UFRGS encerra prazo para envio dos pedidos de isenção do Vestibular 2024; saiba mais