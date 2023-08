Unesp anuncia oferta de mais de 6 mil vagas para o Vestibular 2024

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta sexta-feira, dia 25 de agosto, o número total de vagas ofertadas através do Vestibular 2024. De acordo com a instituição, ao todo, estão sendo ofertadas 6.596 vagas para ingresso em diversos cursos de graduação no 1º semestre letivo de 2024.

A Unesp divulgou a oferta das vagas, com a distribuição das vagas, por meio do site da Fundação Vunesp, responsável por organizar o processo seletivo, aplicar e corrigir as provas.

Conforme estabelecido pela Unesp, do total das oportunidades, 3.748 vagas serão ofertadas através do Sistema Universal (SU), ou seja, em ampla concorrência.

Outras 2.848 vagas estão reservadas para o sistema de cotas. Desse modo, 1.850 vagas são exclusivas para o Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP), enquanto outas 998 vagas são ofertadas para o SRVEBP e Pretos, Pardos e Indígenas (PPI).

A resolução que determina as regras do Vestibular 2024 indica ainda que as vagas são para os campi da Unesp localizados nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

Vestibular Unesp 2024: Período de inscrição

De acordo com a Unesp, o período de inscrição para o Vestibular 2024 será do dia 4 de setembro até as 23h59 do dia 9 de outubro. Os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio de preenchimento de formulário, no site da Fundação Vunesp.

No momento do cadastro, os candidatos devem indicar a opção de curso de graduação escolhida e deverão indicar se desejam participar da seleção através do Sistema Universal ou através do Sistema de Cotas.



Após preencher o formulário e enviar as informações, os candidatos devem realizar o pagamento da taxa de inscrição para efetivar o cadastro. O valor da taxa de inscrição ainda não foi informado.

Nesta sexta-feira (25), a Unesp publicou também os critérios para solicitação de isenção ou de redução da taxa de inscrição. De acordo com o cronograma, as solicitações poderão ser feitas entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, exclusivamente no site da Vunesp.

Conforme divulgado pela universidade, poderão solicitar os benefícios estudantes que cursaram o Ensino Médio em escolas públicas e pessoas que puderem comprovar ser membros de escolas da rede pública.

Provas do Vestibular 2024

Tradicionalmente, o Vestibular 2024 da Unesp conta com duas fases. Geralmente a Unesp realiza a aplicação das provas em diversas cidades do Estado de São Paulo (SP). Na última edição, as provas aconteceram em 35 cidades, sendo 31 delas em SP.

Conforme divulgado anteriormente pela universidade, a aplicação da prova da 1ª fase está marcada para o dia 15 de novembro. As provas da 1ª fase contarão com questões objetivas sobre conteúdos das disciplinas do Ensino Médio (Língua Portuguesa e Literatura, Língua Inglesa, Educação Física, Arte, História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Biologia, Física, Matemática e Química).

Já a 2ª fase está prevista pata os dias 10 e 11 de dezembro de 2023. As provas da 2ª fase contarão com questões discursivas sobre conhecimentos específicos. Na 2ª fase, a Unesp aplicará também uma prova de redação em Língua Portuguesa.

A Unesp divulgará as demais informações sobre o Vestibular 2024, como o valor da taxa de inscrição e a data de divulgação do resultado, através da publicação do edital de abertura.

Principais datas do Vestibular 2024

Pedidos de isenção: 28 de agosto a 3 de setembro ;

; Período de inscrição: 4 de setembro a 9 de outubro ;

; 1ª fase: 15 de novembro ;

; 2ª fase: 10 e 11 de dezembro.

Acesse a página do Vestibular 2024 para mais informações.

