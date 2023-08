Unesp divulga Manual do Candidato e recebe pedidos de isenção

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou o Manual do Candidato com as regras e procedimentos do Vestibular 2024. Desse modo, os interessados já podem conferir as orientações para a participação no processo seletivo e o conteúdo programático para as provas.

A divulgação do Manual do Candidato foi feita no site da Fundação Vunesp, responsável por organizar e aplicar o Vestibular 2024. Confira aqui o Manual.

Vestibular 2024: Isenção

Na segunda-feira (28) a Unesp também abriu o período para pedidos de isenção e de redução da taxa de inscrição do Vestibular 2024. De acordo com o cronograma, a universidade receberá os pedidos de isenção e redução até as 23h59 do dia 3 de setembro.

De acordo com as regras da Unesp, tem direito à redução do valor da taxa o candidato que preencher cumulativamente os seguintes critérios:

seja estudante regularmente matriculado no ensino médio ou em curso pré-vestibular; e

receba remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários-mínimos ou esteja desempregado;

Já o benefício da isenção total da taxa é exclusiva para candidatos que comprovarem ter cursado todo o ensino médio em escolas públicas e que sejam membros de famílias de baixa renda. Desse modo, para obter a isenção, o candidato pode optar por uma das seguintes modalidades:

CadÚnico : necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e apresentar o número NIS;

: necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e apresentar o número NIS; Análise Socioeconômica: necessário apresentar documentação que comprove ser membro de baixa renda, com RMFB mensal igual ou inferior a um salário-mínimo e meio per capita; residir em São Paulo; ter cursado todo o ensino médio em escola pública.



De acordo com as orientações da Unesp, para solicitar os benefícios, os candidatos devem realizar o preenchimento de formulário eletrônico, por meio do site da Vunesp, e enviar a documentação.

A Unesp deve liberar os resultados das solicitações no dia 25 de setembro, com recebimento de recursos nos dias 26 e 27 seguinte. Após a análise dos recursos, a universidade publicará o resultado final da isenção e da redução em 2 de outubro.

Vestibular Unesp 2024

De acordo com a Unesp, o período de inscrição para o Vestibular 2024 será do dia 4 de setembro até as 23h59 do dia 9 de outubro. A universidade receberá as inscrições por meio de preenchimento de formulário, no site da Fundação Vunesp.

Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 10 de outubro. Conforme indica o Manual do Candidato, o valor da taxa é de R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais).

Provas do Vestibular 2024

O Vestibular 2024 da Unesp contará com duas fases. A aplicação das provas da 1ª fase está marcada para o dia 15 de novembro, enquanto a 2ª fase está prevista para os dias 10 e 11 de dezembro de 2023. A aplicação das provas acontecerá em diversas cidades do Estado de São Paulo (SP).

Na 1ª fase a Unesp aplicará provas objetivas sobre as disciplinas do ensino médio. Já na 2ª fase as provas contarão com questões discursivas e também com uma proposta de redação.

Vagas e resultados

A oferta total da Unesp para o Vestibular 2024 é de 6.596 vagas para ingresso em diversos cursos de graduação. Do total das vagas, a Unesp reserva 2.848 oportunidades para o sistema de cotas, com a seguinte distribuição:

Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP): 1.850 vagas;

SRVEBP e Pretos, Pardos e Indígenas (PPI): 998 vagas.

De acordo com o cronograma, a Unesp publicará o resultado final do Vestibular 2024 no dia 31 de janeiro de 2024. Nesta data a universidade publicará a 1ª chamada e as orientações para as matrículas.

