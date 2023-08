União dos dois já beneficiou mais de 1 milhão de brasileiros; confira

Mais de 1 milhão de brasileiros de todas as regiões do país já foram beneficiados pela união entre os programas Bolsa Família e Farmácia Popular. Os dois projetos foram reformulados durante a nova gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro semestre deste ano de 2023.

Como dito, os dois programas já existiam anteriormente, mas o governo decidiu trabalhar em uma espécie de intersecção. A ideia foi liberar 40 medicamentos do Farmácia Popular gratuitamente para os usuários que fazem parte do Bolsa Família. Assim, os beneficiários puderam ter mais chances de pegar os medicamentos a custo zero.

Dados oficiais apontam que mais de 290 milhões de medicamentos e fraudas já foram disponibilizados para o público deste programa social. Mais de 1,3 milhão de usuários do Bolsa Família já foram até uma farmácia credenciada para obter o remédio de maneira gratuita, desde o início do sistema.

Ao todo, quando se considera também os não usuários do Bolsa Família, estima-se que mais de 18 milhões de pessoas tenham sido beneficiadas de alguma forma pelo programa Farmácia Popular. O atual governo decidiu turbinar o projeto e aplicar uma série de novas regras gerais.

As novidades do Farmácia Popular

O Farmácia Popular é um programa do governo federal que visa atender pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. A ideia do projeto é oferecer remédios gratuitos ou com algum grau de descontos em estabelecimentos credenciados. Este ponto não mudou.

Mas o governo federal decidiu aplicar uma série de novidades no projeto. Veja na lista abaixo.

A principal mudança foi a liberação de todos os remédios para os usuários do Bolsa Família. Antes, estes cidadãos poderiam pegar alguns remédios de maneira gratuita, e outros com descontos. Agora, todas as medicações estarão disponíveis gratuitamente para os mais de 20 milhões de usuários que fazem parte do programa.



Outro ponto de mudança é a liberação de novos remédios gratuitos para mulheres. Antes, este grupo da sociedade podia pegar medicamentos para tratamento da osteoporose, além de contraceptivos com descontos. Agora, estes insumos podem ser retirados de maneira completamente gratuita.

Assim como no caso dos usuários do Bolsa Família, todos os medicamentos da lista do Farmácia Popular passam a ser considerados gratuitos para os povos originários. “Para evitar o deslocamento, um representante da comunidade será escolhido para retirar os medicamentos indicados. Assim, também não será necessário ter um CPF para ser atendido pelo programa”, diz o Ministério da Saúde.

A lista de remédios

Mas afinal, qual é a lista de remédios do Farmácia Popular? Confira o detalhamento atualizado das medicações liberadas.

Abaixo, você pode ver a lista atualizada de medicamentos completamente gratuitos que estão sendo oferecidos nesta nova fase do programa Farmácia Popular.

Asma

brometo de ipratrópio (0,02 mg e 0,25 mg);

dipropionato de beclometasona (50 mcg, 200 mcg e 250 mcg);

sulfato de salbutamol (100 mcg e 5 mg).

Diabetes

cloridrato de metformina (500 mg, com e sem ação prolongada, e 850 mg);

glibenclamida (5 mg);

insulina humana regular (100 ui/ml);

insulina humana (100 ui/ml).

Hipertensão

atenolol (25 mg);

besilato de anlodipino (5 mg);

captopril (25 mg);

cloridrato de propranolol (40 mg);

hidroclorotiazida (25mg);

losartana potássica (50 mg);

maleato de enalapril (10 mg);

espironolactona (25 mg);

furosemida (40 mg);

succinato de metoprolol (25 ml).

Agora, você pode conferir a lista atualizada de remédios que a partir de agora estão com descontos dentro do sistema do Farmácia Popular. Note que para os usuários do Bolsa Família e os povos originários os medicamentos desta lista também são gratuitos.

Anticoncepcionais

acetato de medroxiprogesterona (150 mg);

etinilestradiol (0,03mg) + levonorgestrel (0,15 mg);

noretisterona (0,35 mg);

valerato de estradiol (5 mg) + enantato de noretisterona (50 mg).

Dislipidemia

(colesterol alto): sinvastatina (10 mg, 20 mg e 40 mg)

Doença de Parkinson

carbidopa (25 mg) + levodopa (250 mg);

cloridrato de benserazida (25 mg) + levodopa (100 mg)

Glaucoma

maleato de timolol (2,5 mg e 5 mg)

Incontinência

Osteoporose

alendronato de sódio (70 mg)

Rinite

budesonida (32 mg e 50 mg);

dipropionato de beclometasona (50 mcg/dose)

Diabetes tipo 2 + doença cardiovascular (> 65 anos)