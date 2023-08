UNICAMP anuncia 900 VAGAS remanescentes para diversos cursos

Se você busca a segunda graduação, saiba que a UNICAMP- Universidade Estadual de Campinas- anuncia o total de 900 vagas remanescentes.

As oportunidades também são para pessoas que desejam realizar transferência para a instituição. Confira

Vagas segunda graduação

Veja as vagas de acordo com os cursos:

Cursos 3º Semestre 5º Semestre 7º Semestre 9º Semestre 11º Semestre 13º semestre Total Administração (Noturno) – 17 18 – – – 35 Administração Pública (Noturno) 2 14 13 – – – 29 Arquitetura e Urbanismo (Noturno) – – – 2 – – 2 Artes Visuais (Integral) – – 2 – – – 2 Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) – 4 – 11 – – 15 Ciências do Esporte (Integral) – 7 7 – – – 14 Ciências Econômicas (Integral) – – 3 – – – 3 Ciências Econômicas (Noturno) – – – 3 – – 3 Ciências Sociais (Integral) 2 8 5 – – – 15 Ciências Sociais (Noturno) – 4 2 – – – 6 Comunicacão Social-Midialogia (Integral) – – 1 – – – 1 Dança (Integral) – – 1 – – – 1 Educação Física (Integral) – 2 5 – – – 7 Educação Física (Noturno) – 1 5 7 – – 13 Enfermagem (Integral) – 1 1 5 – – 7 Engenharia Agrícola (Integral) – 11 13 17 – – 41 Engenharia Ambiental (Noturno) – 3 4 17 1 – 25 Engenharia Civil (Integral) – 5 7 5 – – 17 Engenharia de Alimentos (Integral) – 5 7 8 – – 20 Engenharia de Computação (Integral) – 1 – 2 – – 3 Engenharia de Controle e Automação (Noturno) – – – 6 8 – 14 Engenharia de Manufatura (Integral) 1 10 17 17 – – 45 Engenharia de Telecomunicações (Integral) 18 14 10 15 – – 57 Engenharia de Transportes (Noturno) 31 22 25 22 11 – 111 Engenharia Elétrica (Integral) – 5 11 5 – – 21 Engenharia Elétrica (Noturno) – – – 2 – 2 4 Engenharia Mecânica (Integral) – 6 14 26 – – 46 Engenharia Química (Integral) – 1 1 6 – – 8 Engenharia Química (Noturno) 2 – 1 – 3 – 6 Estatística (Integral) – – 8 – – – 8 Farmácia (Integral) – – 3 8 – – 11 Filosofia (Integral) – 7 7 – – – 14 Física – Licenciatura (Noturno) 2 7 12 11 – – 32 Física/Matemática/Matemática Aplicada e Computacional (Integral) 1 – 10 9 – – 20 Fonoaudiologia (Integral) – – 3 – – – 3 Geografia (Integral) – – 1 – – – 1 Geografia (Noturno) – – 3 – – – 3 Geologia (Integral) – 4 – 4 – – 8 História (Integral) – 4 – – – – 4 Letras – Licenciatura (Integral) – – – 2 – – 2 Letras – Licenciatura (Noturno) – – 2 4 – – 6 Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) – 7 6 10 – – 23 Matemática – Licenciatura (Noturno) – 18 17 15 – – 50 Medicina (Integral) – – 1 – – – 1 Música – Composição (Integral) 2 3 – – – – 5 Música – Instrumentos (Integral) 13 8 2 – – – 23 Música – Regência (Integral) – 3 1 – – – 4 Nutrição (Integral) – – 7 9 – – 16 Odontologia (Integral) 3 9 7 10 – – 29 Pedagogia – Licenciatura (Integral) – – 7 – – – 7 Pedagogia – Licenciatura (Noturno) – 1 1 4 – – 6 Química (Integral) – 7 2 – – – 9 Química Tecnológica (Noturno) – 1 – – – – 1 Sistemas de Informação (Integral) – 6 9 – – – 15 Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Noturno) – 5 4 – – – 9 Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) 47 47 – – – – 94 Total 975

Como se inscrever na segunda graduação?

Sobre as inscrições poderão ser realizadas até o dia 25 de agosto pelo site: https://www.comvest.unicamp.br/ingresso-2024/vagas-remanescentes-2024/area-doa-candidatoa/.

Antes de preencher o formulário, o interessado deverá ler o edital.

As oportunidades da segunda graduação serão para os seguintes grupos:



“Alunos(as) regularmente matriculados(as) nos cursos de Graduação da Unicamp, desde que o curso pretendido seja diferente de seu próprio curso, a não ser em casos excepcionais a serem julgados pela Comissão Central de Graduação (CCG);

Alunos(as) regularmente matriculados(as) em curso de Graduação em outras Instituições de Ensino Superior (IES), nacionais ou estrangeiras, desde que seus cursos atendam aos requisitos previstos na legislação vigente;

Portadores de diploma de instituição nacional ou estrangeira devidamente reconhecida, de curso superior diferente do curso pretendido. Não serão aceitas diferentes modalidades/ênfases para o curso já concluído”.

Segunda graduação

Muitas pessoas escolhem fazer uma segunda graduação. Os motivos são diversos, desde falta de identificação com o curso anterior até complementação de carreira.

Algumas vezes, a busca por um novo curso tem muito a ver com busca de oportunidades e vontade de crescer. Os profissionais que mais buscam uma segunda graduação são os professores. Estes geralmente escolhem cursostambém de licenciatura a fim de completar a carga horária nas escolas que lecionam.

Concurso em universidade

O concurso UEM ( Universidade Estadual de Maringá), Santa Catarina, anuncia que as inscrições estão abertas. As oportunidades são para vagas imediatas-nível médio.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 11 de agosto e 11 de setembro de 2023, através no site Universidade, ao custo de R$ 169,00.

Vagas

São 17 vagas imediatas divididas da seguinte forma:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Agente Universitário de Execução 17 R$ 4.866,34

Como serão as provas do concurso UEM?

O concurso será dividido em:

prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

inspeção médica, de caráter eliminatório.

A fase objetiva vai acontecer no dia 29 de outubro, composta de 40 questões, vai contar com as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Matemática;

Conhecimentos de Informática;

Conhecimentos Básicos de Legislação e Estatuto da Criança e do Adolescente.

Quando aconteceu o último concurso UEM

O último edital foi liberado em 2016 com um total de 51 vagas para Agente Universitário e Agente Universitário Operacional, de níveis médio e fundamental escolaridade.

Ao todo foram contabilizados mais de 3 mil inscritos.

Os salários inicias ofertados na época variavam de R$ 1.384,56 a R$ 2.132,73, e os candidatos foram avaliados por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta por 40 questões de múltipla escolha.