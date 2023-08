Unicamp encerra inscrições para o Vestibular 2024 amanhã (31)

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) encerra amanhã, dia 31 de agosto, o período de inscrição para o Vestibular 2024. Desse modo, segundo o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até as 23h59 dessa quinta-feira (horário de Brasília).

Podem participar do processo seletivo estudantes que tenham o Ensino Médio completo ou que irão concluir essa etapa da educação formal até a data da matrícula na Unicamp.

Vestibular 2024: Como se inscrever?

A Unicamp está recebendo as inscrições para o Vestibular 2024 por meio da Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest), de forma virtual. Portanto, os interessados devem acessar o site da Comvest e realizar o preenchimento de requerimento eletrônico de inscrição.

No ato da inscrição, os candidatos deverão informar todos os dados pessoais, escolares e de contato solicitados. Além disso, é necessário indicar uma opção de curso de graduação e informar se deseja participar da seleção em ampla concorrência ou através do sistema de cotas.

Após o preenchimento do Formulário de Inscrição, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 8 de setembro para efetivar o cadastro. De acordo com o edital, o valor da taxa é de R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais).

A Unicamp já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição, contemplando os candidatos em quatro modalidades. O resultado já está disponível.

Tiveram direito ao benefício estudantes de baixa renda, funcionários da Unicamp, estudantes que estudaram em escolas particulares com bolsa integral, e interessados em ingressar nos cursos de licenciatura (noturno).



Provas do Vestibular Unicamp 2024

Tradicionalmente, o Vestibular Unicamp conta com duas fases, com a aplicação de provas sobre os conteúdos do Ensino Médio. Haverá locais de prova em diversas cidades do Estado de São Paulo.

De acordo com o cronograma, a 1ª fase está prevista para o dia 29 de outubro de 2023. Nessa fase a Unicamp aplicará uma única prova de Conhecimentos Gerais composta por 72 (setenta e duas) questões objetivas sobre as áreas do conhecimento desenvolvidas no Ensino Médio, incluindo questões interdisciplinares.

A aplicação das provas da 2ª fase está marcada para os dias 3 e 4 de dezembro de 2023. A 2ª fase será constituída de provas com 30 questões dissertativas, distribuídas em dois dias, sobre as áreas do conhecimento desenvolvidas no Ensino Médio, e uma prova de redação.

Conforme estabelecido no edital, a Unicamp aplicará também as Provas de Habilidades Específicas para candidatos aos cursos de Música em setembro e outubro. Para os demais cursos que exigem provas específicas, que são Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, a aplicação dos testes acontecerá entre os dias 7 e 9 de dezembro de 2023.

Lista de obras literárias

A Comvest divulgou com antecedência a lista de obras literárias para o Vestibular 2024. De acordo com a Comissão, nas provas serão exigidas as seguintes obras:

“A Tarde”, de Olavo Bilac;

“Olhos d’água”, de Conceição Evaristo;

“Carta de Achamento a el-rei D. Manuel”, de Pero Vaz de Caminha;

“Casa Velha”, de Machado de Assis;

“O Ateneu”, de Raul Pompeia;

“Niketche – uma História de Poligamia”, de Paulina Chiziane;

“Seminário dos ratos”, de Lygia Fagundes Telles;

Canções escolhidas, de Cartola;

“Alice no país das maravilhas”, de Lewis Carrol.

Oferta de vagas

Ao todo a Unicamp está ofertando 3.340 (três mil trezentas e quarenta) vagas regulares para o ingresso de novos alunos nos cursos de graduação em 2024. Conforme o edital, do total das oportunidades ofertadas, 2.540 vagas estão sendo ofertadas através do Vestibular 2024.

Haverá reserva de vagas para estudantes que são egressos de escolas públicas, para estudantes de baixa renda, pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Para mais informações, confira o edital do Vestibular 2024.

