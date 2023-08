Unicamp prorroga inscrições para o Vestibular 2024

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) anunciou nesta quinta-feira, dia 31 de agosto, através da Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest), a prorrogação do período de inscrição do Vestibular 2024.

De acordo com o anúncio da Unicamp, as inscrições para o Vestibular 2024 estão prorrogadas até as 17h do dia 6 de setembro (horário de Brasília).

Inicialmente, as inscrições poderiam ser feitas somente até as 17h desta quinta-feira (31), mas com a prorrogação os estudantes que ainda não se cadastraram para participar do processo seletivo terão mais uma semana para se inscrever. Veja a seguir como se inscrever e mais informações!

Vestibular 2024: Inscrições

A Unicamp está recebendo as inscrições para o Vestibular 2024 exclusivamente de forma virtual, por meio da Comvest. Desse modo, os interessados devem acessar o site da Comvest e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição até a próxima quarta-feira (6).

Além dos dados pessoais e escolares, no momento do cadastro, é necessário informar também uma opção de curso de graduação. É também no ato da inscrição que o estudante pode manifestar interesse em participar da seleção através do sistema de cotas e indicar a necessidade de atendimento especializado, quando for o caso.

Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão pagar a taxa de inscrição até o dia 8 de setembro. A taxa de inscrição é no valor de R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais).

A Unicamp já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição e o resultado já está disponível para consulta. De acordo com os dados divulgados pela Comvest, a universidade concedeu o benefício a mais de 9 mil candidatos.



Provas do Vestibular Unicamp 2024

Para fins de classificação dos inscritos, a Unicamp aplicará provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio, em duas fases. Tradicionalmente, a aplicação acontece em locais de prova em diversas cidades do Estado de São Paulo.

A aplicação das provas acontecerá nos meses de outubro e dezembro deste ano, seguindo o seguinte cronograma:

1ª fase: 29 de outubro de 2023 ;

; 2ª fase: 3 e 4 de dezembro de 2023.

A 1ª fase contará com uma Prova de Conhecimentos Gerais composta por 72 (setenta e duas) questões objetivas. Já as provas da 2ª fase serão compostas por 30 questões dissertativas, distribuídas em dois dias, sobre as áreas do conhecimento desenvolvidas no Ensino Médio, e uma prova de redação.

Lista de obras literárias

Para as questões de Língua Portuguesa e Literatura, a Comvest recomenda a leitura das seguintes obras literárias:

“A Tarde”, de Olavo Bilac;

“Olhos d’água”, de Conceição Evaristo;

“Carta de Achamento a el-rei D. Manuel”, de Pero Vaz de Caminha;

“Casa Velha”, de Machado de Assis;

“O Ateneu”, de Raul Pompeia;

“Niketche – uma História de Poligamia”, de Paulina Chiziane;

“Seminário dos ratos”, de Lygia Fagundes Telles;

Canções escolhidas, de Cartola;

“Alice no país das maravilhas”, de Lewis Carrol.

Conforme estabelecido no edital, a Unicamp aplicará também as Provas de Habilidades Específicas para candidatos aos cursos de Música em setembro e outubro.

Para os demais cursos que exigem provas específicas, que são Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, a aplicação dos testes acontecerá entre os dias 7 e 9 de dezembro de 2023.

Vagas e resultados

A oferta total da Unicamp é de 3.340 (três mil trezentas e quarenta) vagas regulares para o ingresso de novos alunos nos cursos de graduação em 2024. De acordo com o edital, 2.540 vagas estão sendo ofertadas através do Vestibular 2024.

O edital estabelece ainda que a Unicamp reserva parte das vagas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, para estudantes de baixa renda, pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

Conforme o cronograma, a divulgação do resultado final do Vestibular 2024 será publicado em 29 de janeiro de 2024.

Acesse o edital do Vestibular 2024 para mais detalhes.