Unicamp recebe inscrições para Vagas Remanescentes 2024 até 25 de agosto

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Aberto para preenchimento das Vagas Remanescentes 2023/2024. A seleção oferta vagas para transferência e para segunda graduação.

Desse modo, podem se inscrever no processo, alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da Unicamp, que desejam mudar de curso, alunos de outras instituições nacionais ou estrangeiras e quem já possui diploma reconhecido de curso superior diferente do curso pretendido na Unicamp.

PS de Vagas Remanescentes: Inscrições

De acordo com o edital, o período de inscrição para esse processo seletivo está aberto. A Unicamp receberá as inscrições até as 23h59 do dia 25 de agosto de 2023. As inscrições estão sendo recebidas exclusivamente de forma virtual.

Portanto, ainda segundo as orientações do edital, os interessados devem acessar o site da Comvest (Comissão Permanente Para os Vestibulares da Unicamp) e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição.

No momento da inscrição os candidatos deverão informar todos os dados pessoais e escolares. Além disso, é necessário escolher uma opção de curso de graduação. Veja aqui os cursos e vagas disponiveis!

Após preencher o requerimento e enviar as informações, os candidatos devem gerar e imprimir o boleto para o pagamento da taxa de inscrição. Conforme indicado no edital, a taxa é no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e deverá ser paga até o dia 1º de setembro para efetivar a inscrição.

Processo de seleção: Provas

Ainda de acordo com o edital, para fins de classificação dos inscritos, a Unicamp realizará uma seleção em duas fases de caráter eliminatório e classificatório. Haverá ainda uma terceira fase para os candidatos aos cursos que exigem provas de Habilidades Específicas.



As duas fases consistem na aplicação de duas avaliações: Prova de Leitura e Interpretação de Textos (PLIT) e Prova de Conhecimentos Específicos (PCE) . Segundo o cronograma, ambas as provas serão aplicadas no dia 8 de outubro. A Comvest vai liberar a consulta aos locais de prova no dia 28 de setembro, na Área do Candidato.

A PLIT contará com 10 questões objetivas de leitura e interpretação, sendo 6 questões de Língua Portuguesa e 4 questões de Língua Inglesa. Já a PCE contará com 10 questões objetivas e 5 questões dissertativas (com dois itens cada uma), sobre assuntos da área específica do curso (Ciências Humanas, Artes ou Ciências Exatas, Tecnológicas ou Ciências Biológicas ou Medicina).

Habilidades Específicas

Já as provas de Habilidades Específicas, exclusiva para os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Dança e Música, serão aplicadas entre os dias 7 e 9 de dezembro de 2023, mesmas datas das provas do Vestibular Unicamp 2024.

Os candidatos aos cursos de Música farão a prova (envio de vídeos) entre os dias 18 e 29 de setembro.

Oferta de vagas

Conforme divulgado pela Comvest, a oferta total da Unicamp para o PS de Vagas Remanescentes é de 975 oportunidades para 62 opções de cursos de graduação. As vagas estão distribuídas entre diversos campi da universidade.

O edital indica ainda que entre os cursos ofertados estão: Administração Pública, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Educação Física, Enfermagem, Engenharias, Engenharia de Computação, Pedagogia, Música, Nutrição, Odontologia, Matemática, Fonoaudiologia, Letras, Farmácia, Estatística, Medicina, entre outros.

Resultado

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final, com a lista de convocados para a matrícula, está prevista para o dia 12 de janeiro de 2024. Os convocados na 1ª chamada deverão se matricular de forma virtual entre os dias 15 e 16 de janeiro.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

