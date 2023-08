Unicamp recebe pedidos de isenção parcial da taxa de inscrição até essa sexta-feira (4)

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) recebe até amanhã, dia 4 de agosto, os pedidos de isenção parcial da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2024. De acordo com as orientações da Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest), as solicitações estão sendo recebidas exclusivamente de forma virtual, neste link.

A Unicamp já recebeu e analisou os pedidos de isenção total da taxa de inscrição, de modo que os candidatos das quatro modalidade contempladas já podem consultar o resultado.

No entanto, aqueles que tiverem interesse em solicitar a isenção parcial da taxa, com desconto de 50% ainda podem enviar os pedidos. De acordo com a Comvest, podem pedir a isenção da taxa os estudantes que se encaixam em todas as situações abaixo:

Estudantes regularmente matriculados em uma das séries do ensino fundamental ou médio; curso pré-vestibular; curso superior, em nível de graduação ou pós–graduação.

Candidatos com remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou desempregados.

Para ter direito ao desconto de 50% do valor da taxa, que equivale a R$ 96,00 (noventa e seis reais), o estudante precisará comprovar que se encaixa em um dos dois critérios indicados no edital e mencionados acima, com a apresentação dos documentos exigidos pela Unicamp.

De acordo com o cronograma da Unicamp, a divulgação do resultado dos pedidos de isenção parcial está prevista para o dia 14 de agosto. A Comvest ressalta que a concessão da isenção, seja total ou parcial, não inscreve o estudante automaticamente no Vestibular 2024, de modo que é necessário realizar o cadastro durante o período de inscrição.

Vestibular Unicamp 2024: Inscrições abertas

A Unicamp abriu nesta semana o período de inscrição para o Vestibular 2024. Conforme indicado no edital, as inscrições serão recebidas até o dia 31 de agosto de 2023. Os interessados devem se inscrever exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponível no site da Comvest.

O edital indica ainda que o valor da taxa de inscrição será de R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais). Os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa até 1º de setembro para efetivar o cadastro.



Provas do Vestibular Unicamp 2024

A aplicação da 1ª fase está prevista para o dia 29 de outubro de 2023, enquanto as provas da 2ª fase serão aplicadas nos dias 3 e 4 de dezembro de 2023. Os candidatos responderão questões compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio. Haverá locais de prova em diversas cidades do Estado de São Paulo.

Ainda de acordo com o divulgado pela Comvest, a Unicamp aplicará também as Provas de Habilidades Específicas para candidatos aos cursos de Música em setembro e outubro. Para os demais cursos que exigem provas específicas, que são Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança, a aplicação dos testes acontecerá entre os dias 7 e 9 de dezembro de 2023.

Lista de obras literárias

Conforme divulgado pela Comvest, a lista de obras para o Vestibular 2024 é a seguinte:

“A Tarde”, de Olavo Bilac;

“Olhos d’água”, de Conceição Evaristo;

“Carta de Achamento a el-rei D. Manuel”, de Pero Vaz de Caminha;

“Casa Velha”, de Machado de Assis;

“O Ateneu”, de Raul Pompeia;

“Niketche – uma História de Poligamia”, de Paulina Chiziane;

“Seminário dos ratos”, de Lygia Fagundes Telles;

Canções escolhidas, de Cartola;

“Alice no país das maravilhas”, de Lewis Carrol.

Oferta de vagas

Ao todo, a Unicamp está ofertando 3.340 (três mil trezentas e quarenta) vagas para ingresso de novos alunos nos cursos de graduação no ano letivo de 2024. De acordo com a universidade, do total das vagas disponibilizadas, 2.540 vagas estão sendo ofertadas através do Vestibular 2024.

Haverá reserva de vagas para estudantes que são egressos de escolas públicas, para estudantes de baixa renda, pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência.

Veja mais detalhes no edital do Vestibular 2024.

