Unicentro abre inscrições para o Vestibular 2024 na próxima segunda (14)

A Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro) iniciará na próxima segunda-feira, dia 14 de agosto, o período de inscrição para o Vestibular 2024. Desse modo, os interessados em concorrer às vagas para ingresso no 1º semestre de 2024 poderão se inscrever a partir desta semana.

De acordo com o cronograma, a Unicentro receberá as inscrições para o Vestibular 2024 até as 23h59 do dia 5 de setembro. Poderão participar do processo seletivo os estudantes que tenham o Ensino Médio completo ou que concluam a última série até a data da matrícula.

Vestibular 2024: Como se inscrever?

Conforme as orientações do edital e como ocorre tradicionalmente, as inscrições para o Vestibular Unicentro 2024 serão recebidas exclusivamente on-line, através do site da Unicentro.

Portanto, no referido período, os interessados devem acessar a página do vestibular e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No momento do cadastro, será necessário informar os dados do documento de identidade oficial e o CPF. Para efetivar a inscrição, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 11 de setembro. A taxa de inscrição é no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais).





A Unicentro já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição. De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado dos pedidos está prevista para o dia 25 de agosto, cabendo a interposição de recursos. A Unicentro prevê a concessão de 250 isenções.

Puderam solicitar o benefício estudantes que são membros de famílias de baixa renda e que não possuem ensino superior completo ou nenhum vínculo (matrícula) com instituição do ensino superior.



Provas do Vestibular 2024

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 15 de outubro de2023. O edital indica ainda que a aplicação acontecerá no período da tarde, com cinco horas de duração.

Haverá locais de prova em diversos municípios do Centro Oeste do Estado. A Unicentro deve divulgar os locais de provas para os candidatos com inscrições homologadas no dia 1º de outubro.

A composição das provas varia de acordo com o grupo de curso, sendo que cada grupo de curso realizará provas de cinco disciplinas, compostas de nove questões cada uma. Ao todo, serão 60 questões, sendo 15 gerais e 45 específicas.

Nesse sentido, a avaliação abarcará conteúdos do Ensino Médio, contemplando as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol), Arte, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química e Sociologia.

Além disso, a Unicentro vai aplicar uma prova de redação em Língua Portuguesa, na qual serão avaliados dois aspectos: conteúdo (título, tema e coerência) e forma (tipologia textual, emprego da norma padrão e coesão).

Lista de obras literárias

Para as questões de Literatura, da prova de Língua Portuguesa do Vestibular 2024, a Unicentro recomenda a leitura das seguintes obras:

“Melhores Poemas”, de Cecília Meireles;

“Alguma Poesia”, de Carlos Drummond de Andrade;

Soneto de Camões, de Luís Vaz Camões;

“A Falência”, de Júlia Lopes de Almeida;

“A Paixão Segundo G.H.”, de Clarice Lispector;

“Suíte Tóqui”, de Giovana Madalosso;

“Niketche: uma história de poligamia”, de Paulina Chiziane;

“Morte e Vida Severina”, de João de Cabral de Melo Neto;

“Chove Sobre Minha Infância”, de Miguel Sanches Neto;

“Sagarana”, de João Guimarães Rosa;

“Seminário dos Ratos”, de Lygia Fagundes Telles;

“Histórias que os Jornais Não Contam”, de Moacyr Scliar; e

“Auto da Compadecida” de Ariano Suassuna.

Vagas e resultados

A Unicentro não divulgou o número total de vagas ofertadas, mas adiantou que haverá reserva de parte das vagas para estudantes de escolas públicas. A divulgação dos resultados do Vestibular 2024 está prevista para acontecer até 1º de dezembro.

Acesse o Manual do Candidato para mais detalhes.

