Unicentro divulga resultado da isenção

A Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro) divulgou nesta sexta-feira, dia 25 de agosto, o resultado final dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2024. Desse modo, os candidatos que solicitaram o benefício já podem consultar as listas de isentos por meio do site da Unicentro.

Foram divulgadas duas listas, uma com quem conseguiu a isenção por ser doador de sangue e outra com os demais pedidos deferidos. De acordo com o edital, a Unicentro não aceitará interposição de recursos contra o resultado dos pedidos de isenção.

Nesse sentido, os candidatos cujos pedidos foram indeferidos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição caso desejem participar do Vestibular 2024. Já os candidatos isentos estão dispensados do pagamento.

Conforme estabelecido no edital de isenção, puderam solicitar o benefício da gratuidade na inscrição os candidatos que puderam comprovar através de documentos os seguintes critérios:

Não ter frequentado estabelecimento de ensino particular de Ensino Médio, exceto supletivo particular noturno;

Não possuir Curso Superior ou estar cursando Curso Superior e não estar com matrícula em Curso Superior trancada;

Não ter abandonado ou cancelado Curso Superior após ter efetuado matrícula.

Vestibular Unicentro 2024: Inscrições

O período de inscrição para o Vestibular 2024 já está aberto. De acordo com o cronograma, a Unicentro receberá as inscrições até o dia 5 de setembro de 2023, exclusivamente de forma virtual. Portanto, os interessados deverão acessar o site da Unicentro e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

Poderão participar do processo seletivo os estudantes que tenham o Ensino Médio completo ou que estejam em vias de concluir essa etapa de ensino.



Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 11 de setembro. A taxa de inscrição é no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais).

Provas do Vestibular 2024

Para fins de classificação dos inscritos, a Unicentro aplicará uma prova composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 15 de outubro de 2023. A Unicentro aplicará as provas no período da tarde, com cinco horas de duração.

Conforme acontece tradicionalmente, haverá locais de prova em diversos municípios do Centro Oeste do Estado. A consulta aos locais de prova será liberada no dia 1º de outubro.

A composição das provas varia de acordo com o grupo de curso, sendo que cada grupo de curso realizará provas de cinco disciplinas, compostas de nove questões cada uma. A questões abarcarão assuntos sobre as disciplinas de Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol), Arte, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química e Sociologia.

Lista de obras literárias

Para as questões de Literatura, da prova de Língua Portuguesa do Vestibular 2024, a Unicentro recomenda a leitura das seguintes obras:

“Melhores Poemas”, de Cecília Meireles;

“Alguma Poesia”, de Carlos Drummond de Andrade;

Soneto de Camões, de Luís Vaz Camões;

“A Falência”, de Júlia Lopes de Almeida;

“A Paixão Segundo G.H.”, de Clarice Lispector;

“Suíte Tóqui”, de Giovana Madalosso;

“Niketche: uma história de poligamia”, de Paulina Chiziane;

“Morte e Vida Severina”, de João de Cabral de Melo Neto;

“Chove Sobre Minha Infância”, de Miguel Sanches Neto;

“Sagarana”, de João Guimarães Rosa;

“Seminário dos Ratos”, de Lygia Fagundes Telles;

“Histórias que os Jornais Não Contam”, de Moacyr Scliar; e

“Auto da Compadecida” de Ariano Suassuna.

Vagas e resultados

De acordo com o Manual do Candidato, ao todo, a universidade está ofertando 1.326 vagas para diferentes cursos de graduação, ofertados nas cidades Santa Cruz, Cedeteg, Irati, Chopinzinho, Pitanga, Prudentópolis e Coronel Vivida.

A publicação do resultado final do Vestibular 2024, com a lista de aprovados em 1ª chamada, acontecerá até o dia 1º de dezembro de 2023.

Acesse o Manual do Candidato para mais informações.