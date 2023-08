Unicentro encerra inscrições do PAC 2023 nesta quarta-feira (2)

A Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) encerra nesta quarta-feira, dia 2 de agosto, o período de inscrição do Programa de Avaliação Continuada (PAC) 2023. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até as 23h59 de amanhã (horário de Brasília).

O PAC é o vestibular seriado da Unicentro. Desse modo, a avaliação e seleção dos candidatos é feita em três etapas, com a aplicação de provas ao final de cada série do Ensino Médio.

Neste ano, a Unicentro está realizando as avaliações referentes ao PAC I / 2023, ao PAC II / 2022 e ao PAC III / 2021. Somente na terceira e última etapa do PAC os estudantes concorrem às vagas ofertadas pela Unicentro.

PAC 2023: Inscrições

A Unicentro está recebendo as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do site da universidade. Os candidatos devem acessar a página do PAC, escolher a etapa, e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição. O candidato deverá informar ainda a cidade na qual deseja realizar as provas.

É necessário criar um cadastro para acessar o sistema. Os candidatos que já possuem cadastro só precisam fazer login com o número de CPF e senha já cadastrados.

Para a efetivação da inscrição, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 3 de agosto, próxima quinta-feira.

Ainda de acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição varia de acordo com a etapa do PAC. Para o PAC I, o valor da taxa é de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais). Já os candidatos do PAC II deverão pagar uma taxa de R$ 80,00 (oitenta reais). Já o valor da taxa de inscrição para o PAC III é de R$ 75,00 (setenta e cinco reais).



PAC 2023: Provas

A Unicentro aplicará as provas das três etapas do PAC no dia 17 de setembro de 2023, com início às 14h. De acordo com o edital, a avaliação será composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

Ainda conforme indicado no documento, a prova contará com 50 questões sobre Arte, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática, Química e Sociologia.

Para as questões de Língua Portuguesa e Literatura, a Unicentro recomenda para cada etapa uma lista de obras literárias:

PAC I: Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos; Sonetos de Camões, de Luís Vaz de Camões; Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo.

Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos; Sonetos de Camões, de Luís Vaz de Camões; Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. PAC II: Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos; Contos Novos, de Mário de Andrade; Os Bruzundangas, de Lima Barreto;

Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos; Contos Novos, de Mário de Andrade; Os Bruzundangas, de Lima Barreto; PAC III: Melhores Poemas, de Cecília Meireles; A Falência, de Júlia Lopes de Almeida; Suíte Tóquio, de Giovana Madalosso; Niketche: uma história de poligamia, de Paulina Chiziane; Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto; Seminário dos Ratos, de Lygia Fagundes Telles; Histórias que os Jornais Não Contam, de Moacyr Scliar; Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna.

De acordo com o edital, os locais de aplicação das provas serão em Guarapuava, Irati, Chopinzinho, Coronel Vivida, Pitanga e Prudentópolis. O candidato poderá escolher a cidade para realização da prova.

Vagas e resultados

A Unicentro está ofertando 236 vagas para diversos cursos de graduação de diversas áreas, visando o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo de 2024. Conforme o edital, as oportunidades estão distribuídas entre Guarapuava, Irati, Chopinzinho, Pitanga, Prudentópolis e Coronel Vivida.

De acordo com o cronograma, o resultado, com a lista de aprovados no PAC III, será publicado no dia 24 de novembro. Os participantes do PAC I e II também poderão consultar o boletim de desempenho a partir de 24 de novembro.

Acesse o site da Unicentro para mais detalhes.

