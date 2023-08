Unicentro encerra prazo para pedidos de isenção

A Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro) encerra nesta sexta-feira, dia 4 de agosto, o período para envio dos pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular 2024. De acordo com o cronograma, os interessados poderão fazer as solicitações até as 23h59 (horário de Brasília).

Conforme as orientações do edital, os pedidos de isenção estão sendo recebidos de forma virtual, exclusivamente por meio do site da universidade, com o envio de todos os documentos comprobatórios.

Quem pode solicitar a isenção?

Ainda de acordo com o divulgado pela Unicentro, são pré-requisitos para solicitar a gratuidade na inscrição:

Não ter frequentado estabelecimento de ensino particular de Ensino Médio, exceto supletivo particular noturno;

Não possuir Curso Superior ou estar cursando Curso Superior e não estar com matrícula em Curso Superior trancada;

Não ter abandonado ou cancelado Curso Superior após ter efetuado matrícula.

Os candidatos deverão comprovar a adequação aos pré-requisitos por meio do envio da documentação solicitada. Desse modo, os estudantes deverão anexar ao requerimento em formato PDF os seguintes documentos digitalizados:

Comprovante de conclusão de Ensino Médio ou declaração de que o requerente está cursando a última série do Ensino Médio; RG; Comprovantes de renda de todos os membros da família, que residem com o requerente, maiores de dezesseis anos, inclusive do requerente; Declaração assinada pelo declarante e por duas testemunhas daqueles que nunca trabalharam ou se encontram sem emprego e que residem no mesmo domicílio do requerente.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado dos pedidos de isenção está prevista para o dia 25 de agosto, cabendo a interposição de recursos. Conforme divulgado pela universidade, serão concedidas 250 isenções.

O período de inscrição para o Vestibular 2024 será do dia 14 de agosto ao dia 5 de setembro de 2023. As inscrições recebidas online, exclusivamente por meio do site da Unicentro.

Poderão participar do processo seletivo os estudantes que tenham o Ensino Médio completo ou que estejam em vias de concluir essa etapa de ensino. No momento da inscrição, será necessário informar os dados do documento de identidade oficial e o CPF.Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido.

Provas do Vestibular 2024

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 15 de outubro de 2023 e acontecerá no período da tarde, com cinco horas de duração. Conforme acontece tradicionalmente, haverá locais de prova em diversos municípios do Centro Oeste do Estado.

A composição das provas varia de acordo com o grupo de curso, sendo que cada grupo de curso realizará provas de cinco disciplinas, compostas de nove questões cada uma.

Nesse sentido, a avaliação abarcará conteúdos do Ensino Médio, contemplando as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Literatura e Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol), Arte, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química e Sociologia.

Lista de obras literárias

Para as questões de Literatura, da prova de Língua Portuguesa do Vestibular 2024, a Unicentro recomenda a leitura das seguintes obras:

“Melhores Poemas”, de Cecília Meireles;

“Alguma Poesia”, de Carlos Drummond de Andrade;

Soneto de Camões, de Luís Vaz Camões;

“A Falência”, de Júlia Lopes de Almeida;

“A Paixão Segundo G.H.”, de Clarice Lispector;

“Suíte Tóqui”, de Giovana Madalosso;

“Niketche: uma história de poligamia”, de Paulina Chiziane;

“Morte e Vida Severina”, de João de Cabral de Melo Neto;

“Chove Sobre Minha Infância”, de Miguel Sanches Neto;

“Sagarana”, de João Guimarães Rosa;

“Seminário dos Ratos”, de Lygia Fagundes Telles;

“Histórias que os Jornais Não Contam”, de Moacyr Scliar; e

“Auto da Compadecida” de Ariano Suassuna.

Para mais detalhes, acesse o site da Unicentro.

