UNIFAA abre inscrições para Vestibular de Medicina 2024

O Centro Universitário de Valença (UNIFAA) está com inscrições abertas para o Vestibular 2024. O processo seletivo visa o preenchimento de 105 vagas no curso de Medicina, que é ministrado em período integral na cidade de Valença (RJ), no 1º semestre de 2024.

De acordo com o cronograma, o UNIFAA receberá as inscrições até as 23h59 do dia 18 de outubro de 2023. Podem participar da seleção os estudantes que tenham o Ensino Médio completo ou que concluirão essa etapa ainda em 2023.

Veja abaixo como participar da seleção para cursar Medicina no Centro Universitário UNIFAA!

Vestibular de Medicina 2024: Inscrição

Conforme as orientações do edital, as inscrições para esse processo seletivo estão sendo recebidas exclusivamente de forma virtual. Portanto, os interessados deverão acessar o site do UNIFAA e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição dentro do período mencionado.

Segundo a instituição, antes de se inscrever, o candidato deverá ler o edital do Vestibular de Medicina 2024 na íntegra para conhecer as regras e procedimentos.

Os candidatos deverão escolher a modalidade de seleção através da qual desejam concorrer às vagas ofertadas antes de realizar a inscrição. É necessário realizar a inscrição diretamente no formulário da modalidade escolhida.

Após preencher o formulário e enviar as informações pessoais, escolares e de contato, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição para efetivar o cadastro. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com a modalidade de seleção.



Vestibular de Medicina 2024: Seleção

A classificação dos candidatos inscritos no Vestibular de Medicina 2024 acontecerá através de duas modalidades:

Vestibular Tradicional : inscrições até 18 de outubro;

: inscrições até 18 de outubro; Aproveitamento das notas do Enem: inscrições até 14 de novembro.

De acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para as provas tradicionais. Para a seleção via notas do Enem, a taxa é no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Seleção via Enem

Aqueles que optarem por usar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) poderão se inscrever usando os desempenhos obtidos em uma das edições aceitas pelo UNIFAA para fins de classificação. O edital indica que a instituição aceitará as notas das últimas seis edições: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ou 2022.

A classificação dos candidatos será feita a partir da soma das notas obtidas nas provas das seguintes áreas:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

Matemática e suas Tecnologias;

Ciências Humanas e suas Tecnologia;

Redação.

Vestibular Tradicional

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular de Medicina 2024 está marcada para o dia 29 de outubro de 2023, com início às 9 horas (horário de Brasília).

O UNIFAA aplicará uma prova de redação em Língua Portuguesa e uma prova objetiva composta por 50 questões distribuídas da seguinte maneira: Questões Contemporâneas (10 questões); Matemática e Raciocínio Lógico (10 questões); Ciências da Natureza (20 questões) e Língua Estrangeira (10 questões).

De acordo com as orientações do edital, no dia da prova, os candidatos devem chegar aos locais de prova com antecedência, munidos de documento oficial de identificação com foto. Haverá locais de prova no Rio de Janeiro (RJ), Valença (RJ), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), São Paulo (SP) e Salvador (BA).

Vagas e resultados

A UNIFAA está ofertando 105 vagas no curso de Medicina para ingresso no 1º semestre de 2024. Do total das vagas, 70 são para o Vestibular Tradicional, enquanto outras 35 vagas são para a seleção via Enem.

Conforme o cronograma, a divulgação do resultado final do processo seletivo está prevista para o dia 8 de dezembro de 2023.

Acesse o edital do Vestibular de Medicina para mais detalhes.

