UNIFACIG abre inscrições para Vestibular de Medicina 2024

O Centro Universitário UNIFACIG abriu o período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2024, que visa o ingresso de novos alunos no curso de Medicina (período integral) no 1º semestre letivo de 2024. De acordo com o edital, a oferta da instituição é de 36 vagas.

Conforme o cronograma, o UNIFACIG receberá as inscrições para esse processo seletivo até as 16h do dia 5 de outubro de 2023 (horário de Brasília).

Podem participar da seleção os estudantes que tenham o Ensino Médio completo ou que irão concluir essa etapa da educação formal ainda em 2023. Veja abaixo como se inscrever e demais informações sobre o Vestibular de Medicina 2024!

Como se inscrever?

As inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 estão sendo recebidas de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento do formulário eletrônico de inscrição. Desse modo, os interessados podem se inscrever através do site do UNIFACIG ou por meio do site do Instituto Consulplan.

No momento do cadastro, os candidatos devem apresentar todas as informações pessoais, escolares e de contato solicitadas. Após preencher o requerimento e enviar os dados, o candidato deverá gerar e imprimir o boleto para o pagamento da taxa de inscrição.

Para efetivar o cadastro, o pagamento da taxa, cujo valor é de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), até o último dia da inscrição.

Vestibular de Medicina 2024: Modalidade de seleção

Conforme estabelecido no edital, o Vestibular de Medicina do UNIFACIG contará com três modalidades de seleção. São elas:



Vestibular Tradicional;

Vestibular ENEM (utilizar a nota do ENEM); ou

Vestibular Tradicional e Vestibular ENEM (utilizar a nota do ENEM).

Desse modo, os candidatos podem optar por realizar a prova aplicada pelo UNIFACIG para fins de classificação ou participar da seleção a partir do aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Há também a possibilidade de participar das duas modalidades de forma simultânea.

É de responsabilidade do candidato indicar no momento da inscrição de que forma gostaria de concorrer às vagas ofertadas.

De acordo com o edital, a instituição aceitará somente os desempenhos obtidos nas edições do Enem dos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022. Portanto, para optar pela seleção via Enem, o candidato precisa ter feito as provas de uma dessas edições. No momento da inscrição, o candidato deve indicar qual edição deseja usar.

Vestibular Tradicional

Os candidatos que optarem pelo Vestibular Tradicional farão uma avaliação aplicada pelo UNIFACIG. A aplicação das provas está marcada para o dia 14 de outubro, no horário das 13h às 18h (horário de Brasília).

A instituição aplicará uma Prova de Redação e uma Prova Objetiva, que contará com 40 (quarenta) questões objetivas distribuídas da seguinte forma:

Português: 10 questões;

Química: 15 questões; e

Biologia: 15 questões.

Os locais de prova serão nas cidades de Belo Horizonte (MG), Manhuaçu (MG), e Vitória (ES). De acordo com o cronograma, a divulgação do Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), com os locais de prova, está prevista para o dia 11 de outubro.

No dia da avaliação o candidato deverá apresentar o CCI junto com documento oficial de identificação com foto para ter acesso ao local de prova.

Vagas e resultados

Ao todo, o UNIFACIG está ofertando 36 vagas nesse processo seletivo. Do total das vagas, metade está direcionada para a seleção via Enem, enquanto outras 18 vagas são exclusivas para o Vestibular Tradicional.

A publicação dos resultados será feita até o dia 14 de novembro de 2023. Os candidatos aprovados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas entre os dias 16 e 17 do mesmo mês.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

