UNIFAE abre inscrições para Vestibular de Medicina 2024

O Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino (UNIFAE) abriu o período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2024. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até as 23h59 do dia 25 de setembro de 2023.

O Vestibular de Medicina 2024 visa o ingresso de novos alunos no curso de Medicina (período integral) no 1º semestre letivo do próximo ano. Ao todo, a instituição está ofertando 60 (sessenta) vagas.

Como se inscrever?

Conforme as orientações do edital, as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 estão sendo recebidas exclusivamente de forma virtual. Portanto, os candidatos devem acessar o site da Vunesp, Fundação responsável por realizar o processo seletivo, e realizar o preenchimento de formulário de inscrição.

No momento do cadastro, é necessário informar todos os dados pessoais, escolares e de contato solicitados. Além disso, é no momento da inscrição que os candidatos devem indicar a modalidade de seleção através da qual desejam participar do processo seletivo.

Após preencher e enviar as informações, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 26 de setembro para efetivar o cadastro. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com a modalidade.

Vestibular de Medicina 2024: Seleção

Para fins de classificação dos inscritos, o Vestibular de Medicina 2024 contará com duas modalidades de seleção:



Você também pode gostar:

É de exclusiva responsabilidade dos candidatos indicar de que forma deseja participar da seleção no momento da inscrição. O valor da taxa de inscrição para a seleção via Enem é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Para as provas tradicionais, o valor da taxa de inscrição é de R$ 200,00 (duzentos reais).

Os candidatos que optarem pela seleção através das notas do Enem poderão se inscrever com os desempenhos obtidos nas edições do exame ocorridas entre os anos de 2015 e 2022. O candidato deve indicar a edição do Enem que deseja usar para fins de classificação. O Unifae vai considerar as notas obtidas nas quatro provas objetivas do exame e também na prova de redação.

Provas do Vestibular de Medicina 2024

De acordo com o edital, os candidatos que optarem pela modalidade tradicional realizarão as provas no dia 22 de outubro de 2023. A Fundação Vunesp aplicará as provas no período da tarde, das 14h às 19h.

A aplicação acontecerá exclusivamente na cidade de São João da Boa Vista. Segundo o cronograma, os candidatos poderão consultar o horário e ensalamento a partir do dia 11 de outubro de 2023. Para conferir o local de prova, basta fazer login no site da Vunesp, e clicar em “Local de Prova”.

Conforme estabelecido no edital, a Fundação Vunesp aplicará três provas, com a seguinte composição:

Prova I : 8 questões dissertativas em Química (4) e Biologia (4). Valor por questão: 4 pontos. Total: 32 pontos.

: 8 questões dissertativas em Química (4) e Biologia (4). Valor por questão: 4 pontos. Total: 32 pontos. Prova II : 40 questões objetivas de múltipla escolha sobre Língua Portuguesa (10), Matemática (10), Geografia (5), História (5), Inglês (5) e Física (5).

: 40 questões objetivas de múltipla escolha sobre Língua Portuguesa (10), Matemática (10), Geografia (5), História (5), Inglês (5) e Física (5). Prova de redação em Língua Portuguesa.

No dia da aplicação das provas, os candidatos deverão chegar aos locais de prova com antecedência, munidos de documento oficial de identificação com foto.

Oferta de vagas

A oferta total do Unifae é de 60 vagas para o curso de Medicina, ofertado em período integral, com duração mínima de doze semestres. Do total das vagas, 20 estão direcionadas à seleção via notas do Enem, enquanto outras 0 vagas são para a seleção via provas.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final está prevista para o dia 17 de novembro de 2023, após as 15h. Os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas entre os dias 21 e 24 de novembro, das 9h às 16h.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.