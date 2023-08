Unifenas abre inscrições para Vestibular de Medicina 2024

A Universidade José do Rosário Vellano (Unifenas) é uma instituição de ensino superior e privada que possui a sua sede principal na cidade de Alfenas, Minas Gerais.

Dentre os cursos oferecidos pela universidade, destaca-se o curso de Medicina, muito ambicionado por estudantes de todas as partes do país.

A boa notícia para os estudantes é que as inscrições para a próxima edição do Vestibular de Medicina da Unifenas estão abertas desde o dia 19 de junho.

Dessa forma, para que você consiga se inscrever e participar do processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Unifenas. Confira!

Vestibular de Medicina Unifenas 2024: candidatos já podem se inscrever

Conforme previsto pelo calendário do Vestibular de Medicina da Unifenas, as inscrições já estão abertas e todos os candidatos poderão se inscrever até o dia 16 de outubro.

A inscrição deve ser realizada exclusivamente de forma online por meio do preenchimento do formulário disponível no site do Vestibular da Unifenas.

Vestibular de Medicina Unifenas 2024: taxa de inscrição

É importante mencionar que, para participar do processo seletivo, todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição. Porém, o valor irá variar conforme a modalidade escolhida pelo candidato e também a data de realização do pagamento. Veja, a seguir, os valores:



Modalidade ENEM:

Para pagamentos entre 19 de junho e 31 de agosto: R$ 200,00;

Para pagamentos entre 01 de setembro e 16 de outubro: R$ 350,00.

Modalidade Prova Tradicional:

Para pagamentos entre 19 de junho e 31 de agosto: R$ 250,00;

Para pagamentos entre 01 de setembro e 16 de outubro: R$ 400,00.

Modalidade Prova Tradicional e ENEM:

Para pagamentos entre 19 de junho e 31 de agosto: R$ 400,00;

Para pagamentos entre 01 de setembro e 16 de outubro: R$ 675,00.

Modalidade Prova Tradicional Unificado e ENEM:

Para pagamentos entre 19 de junho e 31 de agosto: R$ 800,00;

Para pagamentos entre 01 de setembro e 16 de outubro: R$ 1.200,00.

O pagamento deverá ser realizado até o dia 17 de outubro, um dia após o fim das inscrições no processo seletivo.

Vestibular de Medicina Unifenas 2024: prova tradicional

A modalidade “prova tradicional” prevê a aplicação de uma prova para todos os candidatos. Nesta edição do processo seletivo, o exame será realizado no dia 21 de outubro, das 13h às 18 horas.

A prova será realizada nas cidades de Brasília/DF, Campinas/SP, Goiânia/GO, Ribeirão Preto/SP, São Paulo/SP, Uberlândia/MG e nas unidades da Unifenas em Alfenas, Belo Horizonte, Campo Belo, Divinópolis e Varginha.

A prova terá duração máxima de 5 horas e será composta por 48 questões de múltipla escolha divididas da seguinte maneira: Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Química e Física); Matemática e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Literatura e Inglês); Matemática e suas Tecnologias; e Ciências Humanas e suas Tecnologias (História e Geografia). Além disso, a prova também será composta por uma proposta de redação.

O gabarito preliminar da prova será liberado no dia 21 de outubro, enquanto o resultado da modalidade “prova tradicional” será divulgado no dia 30 de outubro de 2023, a partir das 16h.

Vestibular de Medicina Unifenas 2024: uso da nota do ENEM

Os estudantes que optarem pela modalidade “ENEM” não precisarão fazer nenhum tipo de prova e poderão participar da seleção usando a pontuação obtida na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Para o Vestibular de Medicina 2024, a Unifenas irá aceitar as pontuações obtidas entre os anos de 2009 e 2022.

O resultado da seleção via nota do ENEM será divulgado no dia 24 de outubro, no site oficial da Unifenas.

Vestibular de Medicina Unifenas 2024: outras modalidades

Na modalidade “prova tradicional e ENEM”, o candidato poderá se inscrever em modalidades diferentes para concorrer às vagas de Medicina nos campus de Alfenas e Belo Horizonte.

Através da modalidade “prova tradicional unificada e ENEM”, por sua vez, os estudantes farão duas inscrições, em ordem de preferência, entre os cursos de Medicina oferecidos em Alfenas e em Belo Horizonte.

Vestibular de Medicina Unifenas 2024: vagas disponíveis

Por meio do Vestibular de Medicina 2024, a Unifenas irá oferecer 210 vagas para o curso de Medicina.

Do total de vagas, 80 serão destinadas ao campus de Alfenas e 130 para Belo Horizonte. Veja a seguir o número de vagas para cada uma das modalidades e unidades:

Prova tradicional: 40 vagas para Alfenas e 65 para Belo Horizonte;

Nota do ENEM: 40 vagas para Alfenas e 65 para Belo Horizonte.

Para as modalidades “prova tradicional e ENEM” e “prova tradicional unificada e ENEM”, não foi destinado um número de vagas específico.

Acesse o edital do Vestibular da Unifenas para mais informações sobre o processo seletivo.