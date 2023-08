Unifesp recebe pedidos de isenção até 31 de agosto

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) já está recebendo os pedidos de isenção da taxa de inscrição referente ao Vestibular Misto 2024. O edital de isenção, que estabelece as regras e prazos para a concessão do benefício, foi publicado por meio de sua Pró-Reitoria de Graduação e Coordenadoria de Seleção de Novos Estudantes.

De acordo com o documento, os pedidos de isenção do Vestibular Misto 2024 serão recebidos até as 17h do dia 31 de agosto.

O valor da taxa de inscrição será divulgado junto com o edital de abertura do processo seletivo, mas, segundo a Unifesp, o preço da taxa costuma ser um pouco maior que o da edição anterior. A inscrição no Vestibular Misto 2023 custou R$ 144,00.

Como solicitar a isenção?

Conforme as orientações do edital, os pedidos de isenção da taxa estão sendo recebidos exclusivamente de forma virtual. Portanto, os interessados deverão realizar o preenchimento de requerimento eletrônico de isenção disponível no site de Ingresso da Unifesp.

Além de preencher as informações, o candidato deverá anexar a documentação para a comprovação dos critérios. Os critérios e documentos necessários estão descritos no edital de isenção. De acordo com o documento, para ter direito à isenção de taxa é preciso atender às seguintes condições:

Ter se inscrito para fazer as provas do ENEM 2023 e concordar com a utilização da nota bruta (sem variação da Teoria da Resposta ao Item – TRI);

Comprovar ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio;

Ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada;

Ter renda bruta mensal familiar per capita não superior ao valor de R$ 1.980,00.

Nesse sentido, para ter direito à isenção os candidatos deverão comprovar condição de hipossuficiência econômica.

Resultado da isenção



Você também pode gostar:

A divulgação do resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa está prevista para o dia 15 de setembro. De acordo com o cronograma, caberá a interposição de recursos contra pedidos indeferidos até o dia 19 de setembro. Após a análise dos recursos, a Unifesp publicará o resultado final da isenção no dia 29 do mesmo mês, a partir das 16h.

Vestibular Misto 2024

O Vestibular Misto é o processo seletivo da Unifesp que classifica os candidatos a partir da soma das notas obtidas na última edição o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) com as notas obtidas nas provas aplicadas pela Unifesp.

De acordo com a universidade, o período de inscrição para o Vestibular Misto 2024 será do dia 16 de outubro ao dia 24 de novembro. Os interessados deverão se inscrever através do site da Unifesp. Somente pessoas que têm o ensino médio completos e que estão inscritas no Enem 2023 poderão participar da seleção.

Provas

A aplicação das provas do Vestibular Misto 2024 está marcada para os dias 11 e 12 de janeiro de 2024. Os locais de aplicação serão nas seguintes cidades: Araçatuba, Bauru, Campinas, Diadema, Guarulhos, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Osasco, Santo André, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

A Unifesp aplicará uma avaliação composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio, com a seguinte distribuição:

30 questões de Língua Portuguesa;

15 questões de Língua Estrangeira;

20 questões sobre Conhecimentos Específicos (Matemática, Biologia, Química e Física).

prova de redação em Língua Portuguesa.

Resultado

A divulgação dos gabaritos preliminares das provas está prevista para 13 de janeiro. Ainda não há data para a publicação do resultado final. No entanto, a Unifesp prevê divulgar a lista de classificados em 1ª chamada no mês de fevereiro de 2024.

Acesse o site da Unifesp para mais informações.

Leia também UnB divulga a oferta de mais de 2 mil vagas no Vestibular 2024 e o cronograma completo da seleção; veja datas.