Unigranrio abre inscrições para Vestibular de Medicina 2024

A Universidade do Grande Rio (Unigranrio) é uma instituição de ensino superior e particular que foi fundada no ano de 1970.

A Unigranrio reconhecida pelo seu curso de Medicina, muito concorrido e ambicionado por estudantes de todo o Brasil. A boa notícia é que a instituição está com as inscrições abertas para a próxima edição do vestibular de Medicina.

Ficou interessado e quer saber mais? Então confira todas as principais informações sobre o Vestibular de Medicina 2024 da Uniganrio.

Vestibular de Medicina Unigranrio: modalidades de seleção

Conforme previsto pelo edital do Vestibular de Medicina 2024, a Unigranrio irá selecionar os seus futuros alunos através de duas modalidades diferentes: vestibular online e uso da nota do ENEM.

Os estudantes que optarem por usar a nota da prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, para participar do vestibular da Unigranrio poderão usar as pontuações obtidas nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ou 2023 (se estiver disponível). É importante destacar que que obtiveram nota zero na prova de redação do ENEM ou pontuação inferior a 450 pontos na média geral das provas do ENEM serão eliminados do processo seletivo.

Por outro lado, os candidatos que optarem pela modalidade “vestibular online” deverão participar da realização de um exame remoto no dia 28 de outubro de 2023. A prova será composta por 64 questões objetivas (de múltipla escolha) e por uma proposta de redação. Os estudantes deverão redigir um texto dissertativo-argumentativo de, ao menos, 150 palavras,

Por fim, é fundamental ressaltar que os candidatos que não obtiverem pontuação de ao menos 10% na redação serão eliminados do processo seletivo.

Vestibular de Medicina Unigranrio: período de inscrições já começou



As inscrições para o Vestibular de Medicina da Unigranrio estão abertas desde o dia 01 de de agosto e todos os candidatos interessados em participar do processo seletivo poderão se inscrever até outubro, mas os prazos serão diferentes de acordo com a modalidade de participação escolhida pelo candidato.

Para os estudantes que optarem pela modalidade “nota do ENEM”, o último dia de inscrições é 13 de outubro. Os candidatos que preferirem participar da seleção da Unigranrio via “vestibular online”, por sua vez, deverão se inscrever até o dia 20 de outubro.

As inscrições poderão ser realizadas exclusivamente de forma online por meio do preenchimento de um formulário disponível na página do processo seletivo, no site da Unigranrio.

Além disso, é importante destacar que todos os candidatos precisarão pagar uma taxa de inscrição para participar do vestibular. O valor é de R$ 350,00 para as duas modalidades previstas pelo processo seletivo e deverá ser pago exclusivamente via boleto bancário.

Os candidatos poderão concorrer à vaga nas duas modalidades, vestibular online e nota do ENEM. Para isso, o estudante fazer a inscrição nas abas indicadas e pagar dois boletos de inscrição.

Também será possível participar do vestibular da Unigranrio na modalidade “treineiro”. Porém, os candidatos que optarem por essa modalidade não poderão efetuar matrícula na instituição caso sejam aprovados.

Por fim, a Unigranrio irá divulgar a lista com os nomes dos candidatos inscritos que tiverem as suas inscrições homologadas no dia 16 de outubro para os participar da modalidade “nota do ENEM” e no dia 24 do mesmo mês para os demais candidatos.

Vestibular de Medicina Unigranrio: vagas disponíveis

Por meio do Vestibular de Medicina 2024, a Unigranrio irá oferecer 50 vagas para o curso de Medicina. Todos os candidatos aprovados irão ingressar no primeiro semestre de 2024.

Do total, 25 serão destinadas à seleção via ENEM e outras 25 para o processo seletivo via vestibular online.

Vestibular de Medicina Unigranrio: resultados

O resultado final do Vestibular de Medicina da Unigranrio será divulgado em duas datas diferentes:

20 de outubro para a modalidade “nota do ENEM”;

01 de novembro para a modalidade “vestibular online”.

A matrícula na Unigranrio poderá ser efetuada a partir do dia 20 de outubro para os participantes que usaram a nota do ENEM e a partir do dia 01 de novembro para os candidatos que escolheram o vestibular online.