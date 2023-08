Unilever anuncia processo seletivo com 105 vagas para vários regiões do país

A Unilever anuncia processo seletivo com várias oportunidades pelo país. Dessa vez, as vagas são para várias regiões do país.

Vale lembrar que a empresa cuida de marcas como OMO, Kibon, Rexona, Dove e outras. Contudo, as inscrições estão chegando ao fim.

Vagas processo seletivo

As oportunidades tem o intuito de atrair negros, LGBTQIAP+, com deficiência e mulheres. As vagas são para as seguintes áreas:

Comercial e Desenvolvimento de Negócios;

Compras;

Comunicação Institucional;

Finanças;

Jurídico;

Logística;

Marketing;

Pesquisa e Desenvolvimento;

Qualidade;

Recursos Humanos;

Supply Chain;

Tecnologia da Informação;

Trade Marketing.

As vagas são para estudantes de nível superior com previsão de conclusão entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025.

O estágio será de 30 horas semanais. Língua estrangeira não será obrigatório. As oportunidades são para os seguintes municípios:

Aguaí/SP, Vinhedo/SP, Valinhos/SP, São Paulo/SP, Indaiatuba/SP, Brasília/DF, Pouso Alegre/MG, Curitiba/PR, Recife/PE, Igarassu/PE e Rio de Janeiro/RJ.

Os aprovados do processo seletivo receberão os seguintes benefícios:



Você também pode gostar:

bolsa-auxílio competitiva, acesso a uma plataforma de ensino de línguas estrangeiras, descontos em produtos da Unilever, plano de saúde, bônus natalino, apoio financeiro e assistência para pessoas trans, programa Crescer que fornece suporte jurídico, financeiro, social e psicológico, vale-refeição ou alimentação no local, vale-transporte, plano odontológico, seguro de vida, gympass e acesso a uma plataforma de aprendizado.

Como se inscrever no processo seletivo

Os interessados deverao se cadastrar até 31 de agosto por meio do Programa de Estágio Unilever. O processo seletivo envolve várias etapas, incluindo inscrição e avaliação de alinhamento de valores, atividade online seguida por entrevistas, feedback e verificação de documentos. Vale lembrar que os aprovados iniciarão os trabalhos em fevereiro de 2024.

Outras vagas de emprego

O Bradesco anuncia que o processo seletivo conta com vagas abertas para vários estados. Os interessados poderão se inscrever até o dia 29 de agosto.