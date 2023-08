Unipampa divulga resultado preliminar da seleção via Notas do Ensino Médio 2023/2

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) já divulgou o resultado preliminar do processo seletivo de Ingresso por Notas do Ensino Médio – 2023/2. Desse modo, os candidatos já podem conferir a classificação preliminar por meio do site da Unipampa.

As listas divulgadas estão organizadas por campus. Portanto, para conferir a classificação preliminar, o candidato deve clicar sobre o link do campus para o qual se inscreveu.

De acordo com o edital, como esse resultado é preliminar, caberá a interposição de recursos. Os interessados poderão interpor recursos até as 23h59 desta quarta-feira, dia 16 de agosto de 2023. O procedimento deverá ser feito exclusivamente de forma virtual, por meio do preenchimento do formulário eletrônico de recurso, disponível na Área do Candidato.

Após a análise dos recursos, a Unipampa publicará o resultado final do processo seletivo no dia 18 de agosto de 2023. Os aprovados deverão comparecer na Secretaria Acadêmica entre 21 e 23 de agosto para confirmação de interesse na vaga. A convocação de suplentes será divulgada a partir do dia 24 do mesmo mês.

Entre os documentos necessários para a matrícula institucional dos candidatos, a universidade solicitará o certificado de conclusão do Ensino Médio e o respectivo histórico escolar, além dos documentos de identificação dos candidatos, como RG e CPF.

Ingresso por Notas do Ensino Médio 2023/2

A Unipampa recebeu as inscrições para esse processo seletivo no período das 12h do dia 13 de julho até as 16h do dia 7 de agosto. Puderam se inscrever nessa seleção somente os estudantes que possuem o Ensino Médio completo, pré-requisito para ingresso nos cursos do ensino superior.

Conforme estabelecido pela Unipampa através de edital, a seleção não contou com a aplicação de provas. A classificação dos candidatos foi feita exclusivamente a partir da análise do desempenho escolar dos inscritos durante o Ensino Médio.

Portanto, no momento da inscrição, os candidatos precisaram enviar o histórico escolar com o registro das notas obtidas nos três anos do Ensino Médio. De acordo com o edital, a Unipampa avaliou somente o desempenho obtido pelos estudantes nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.



Oferta de vagas

Ao todo, a Unipampa 200 (duzentas) vagas para ingresso de novos alunos no segundo semestre letivo deste ano em cursos ofertados na modalidade Educação a Distância (EAD). As oportunidades estão sendo ofertadas através do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), por meio da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).

Há reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há vagas exclusivas para estudantes que cursaram todos os anos do Ensino Médio em escolas da rede publica de ensino, com recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para pessoas autodeclaradas negras e para pessoas com deficiência (PcD).

Cursos ofertados

O edital do processo seletivo indica ainda que a universidade está ofertando vagas nos seguintes cursos de graduação ofertados de forma presencial ou EAD:

Licenciatura em Ciências Exatas Licenciatura;

Bacharelado em Agronegócio;

Bacharelado em Zootecnia;

Licenciatura em Letras – Espanhol e Literatura Hispânica;

Licenciatura em Pedagogia;

Engenharia em Cartográfica e de Agrimensura;

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia;

Licenciatura em Matemática;

Bacharelado em Ciências Biológicas;

Licenciatura em Ciências Biológicas;

Bacharelado em Biotecnologia;

Bacharelado em Engenharia Florestal;

Bacharelado em Gestão Ambiental;

Bacharelado em Fruticultura;

Bacharelado em Ciências da Natureza;

Bacharelado em Engenharia de Aquicultura;

Bacharelado em Engenharia Elétrica;

Bacharelado em Nutrição.

Ainda conforme o edital, as vagas estão distribuídas entre as seguintes cidades do Estado do Rio Grande do Sul: Alegrete, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Jaguarão, Itaqui, São Gabriel e Uruguaiana.

