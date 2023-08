Unipampa oferta curso de licenciatura gratuito EaD através da UAB

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) abriu o período de inscrição para o Processo Seletivo para curso de graduação de Licenciatura em História. Estão sendo ofertadas 150 (cento e cinquenta) vagas para o curso que é ofertado na modalidade de Educação a Distância (EaD).

De acordo com o edital, as oportunidades para a Licenciatura em História EaD estão sendo ofertadas através do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). O curso tem duração de oito semestres carga horária mínima de 3.410 horas.

Inscrições seguem abertas até 1º de setembro

Conforme estabelecido no cronograma, a Unipampa receberá as inscrições para o processo seletivo até as 16h do dia 1º de setembro (horário de Brasília). As inscrições estão sendo recebidas de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico de inscrição.

Portanto, os interessados devem acessar o site da Unipampa no referido período e realizar o preenchimento do requerimento eletrônico. A inscrição deverá ser feita diretamente para o polo de apoio presencial no qual o candidato deseja estudar.

No momento do cadastro, além de informar todos os dados pessoais e escolares, os candidatos deverão anexar todos os documentos indicados no edital. As inscrições são gratuitas, de modo que a participação dispensa pagamento de taxas.

No momento da inscrição, os candidatos também devem indicar se desejam participar da seleção em ampla concorrência ou através do sistema de reserva de vagas.



Processo de seleção

A Unipampa não realizará aplicação de provas para classificar os candidatos. De acordo com o edital, a seleção dos candidatos inscritos nesse processo seletivo será feita a partir do desempenho dos estudantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Nesse sentido, somente poderão participar do processo seletivo os estudantes que tenham o Ensino Médio completo e que tenham feito uma das edições do Enem aceitas pela Unipampa para fins de classificação. O edital indica ainda que serão aceitas as notas de uma das edições dos seguintes anos: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Além disso, a Unipampa estabeleceu uma nota mínima para participação. Desse modo, o candidato precisa ter obtido a nota mínima de 300 pontos nas provas de Matemática e suas Tecnologias; 300 pontos em Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 300 pontos em Ciências Humanas e suas Tecnologias; 300 pontos em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 300 pontos na Redação.

É de responsabilidade indicar qual edição do exame deseja usar. Os candidatos deverão anexar o boletim de desempenho do Enem, que pode ser baixado no sistema do Inep.

Vagas e resultados

A oferta total da Unipampa é de 110 vagas para ingresso no curso de Licenciatura em História ainda no segundo semestre letivo deste ano.

Apesar do curso ser ofertado na modalidade EaD, contará com encontros presenciais obrigatórios, principalmente com fins avaliativos. Nesse sentido, as vagas estão distribuídas entre cinco polos de apoio presencial da Unipampa: Bagé, Restinga Seca, Três de Maio, Itaqui e Uruguaiana. A escolha do polo deve ser feita no momento da inscrição.

Parte das vagas estão reservadas para estudantes de escolas públicas, para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Os candidatos aprovados dentro das modalidades L2, L6, L10, L14 e A2 deverão passar por entrevistas com a Comissão de Validação da Autodeclaração de Raça/Etnia nos dias 4 e 5 de setembro.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado provisório, com a lista preliminar de classificação, acontecerá a partir do dia 13 de setembro. Já o resultado final, com a lista de convocados para as matrículas, está previsto para o dia 19 de setembro.

Acesse o edital da seleção na íntegra para mais informações.

