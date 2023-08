Univ. do processo das irmãs da irmandade de Wyoming sobre a rejeição de membro transgênero

As irmãs da irmandade que estavam tentando expulsar uma mulher transexual de sua organização acabaram de ser examinadas no tribunal – porque um juiz rejeitou o processo – dizendo que o tribunal não deveria dizer à irmandade como definir “mulher”.

Juiz Distrital dos EUA Alan Johnson rejeitou a queixa apresentada por 7 membros do capítulo Kappa Kappa Gamma da Universidade de Wyoming – que processaram sua própria irmandade no início deste ano por permitir que jovens de 21 anos Artemis Langford que é trans, se juntou a eles nos últimos meses.

As irmãs da irmandade que levaram isso ao hizzoner alegaram que Langford – que é descrito como 6’2 “e 260 libras, e com genitália masculina – ficaria sexualmente excitado perto das mulheres dentro da casa. As irmãs alegaram que viviam em constante medo com ela por perto.