UNIVAG publica edital do Vestibular de Medicina 2024; veja datas

O Centro Universitário de Várzea Grande (UNIVAG) publicou o edital referente ao Vestibular de Medicina 2024. O documento apresenta as regras, procedimentos e cronograma do processo seletivo, que visa a seleção de novos alunos para ingresso no curso de Medicina no 1º semestre letivo de 2024.

De acordo com o edital, o UNIVAG está ofertando 40 vagas para o bacharelado em Medicina (período integral). Veja a seguir o período de inscrição e demais informações sobre o processo seletivo!

Conforme o cronograma, o período de inscrição para o Vestibular de Medicina será das 10h do dia 13 de setembro às 23h59 do dia 30 de outubro de 2023 (horário de Brasília).

Como acontece tradicionalmente, o UNIVAG receberá as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do site da Vunesp, fundação responsável por organizar e aplicar o Vestibular de Medicina 2024

Portanto, os interessados devem acessar o site da Vunesp no referido período e realizar o preenchimento do requerimento eletrônico de inscrição.

Após preencher o formulário e enviar as informações, o candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição até 30 de outubro para efetivar o cadastro. De acordo com o edital, o valor da taxa é de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).

Provas do Vestibular de Medicina

Para fins de classificação dos inscritos, o UNIVAG aplicará, através da Fundação Vunesp, provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular de Medicina 2024 está marcada para o dia 26 de novembro de 2023, e acontecerá em uma única fase. A aplicação acontecerá no período da tarde, das 13h30 às 18h (horário local de Mato Grosso).

Ainda conforme indicado no edital, a avaliação constará de 60 questões objetivas de múltipla escolha sobre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa:10 questões;

Língua Inglesa: 6 questões;

História: 5 questões;

Geografia: 5 questões;

Física: 7 questões;

Matemática: 7 questões;

Biologia: 10 questões;

Química: 10 questões.

A Vunesp aplicará também uma Prova de Redação em Língua Portuguesa, que apresentará a proposta de escrita de um texto dissertativo sobre tema da atualidade.

Locais de prova e orientações

A aplicação das provas acontecerá exclusivamente na cidade de Várzea Grande (MT). Os candidatos com inscrições homologadas poderão consultar os locais de prova a partir do dia 17 de novembro. A Vunesp deve disponibilizar o ensalamento a partir dessa data.

Para consultar a data, o horário de apresentação, o local e a sala de realização das provas, é necessário acessar o link “Local de prova”, na Área do Candidato no site da Vunesp.

Conforme as orientações do UNIVAG, no dia da aplicação os candidatos deverão se apresentar aos locais de prova com antecedência mínima de uma hora do horário de início.

É necessário também apresentar documento oficial de identificação com foto atualizada e levar caneta esferográfica fabricada em material transparente.

Vagas e resultados

Para ingresso de novos alunos em 2024, o UNIVAG está ofertando 60 vagas. Do total, 40 vagas estão direcionadas para esse processo seletivo Vestibular, enquanto outras 20 vagas serão ofertadas através do FIES (Fundo de Financiamento Estudantil).

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final do Vestibular de Medicina está prevista para o dia 8 de dezembro, a partir das 15h.

Os candidatos convocados em 1ª chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula entre 9 e 28 de dezembro de 2023. Entre os documentos necessários para o registro acadêmico, o UNIVAG solicita o RG e o CPF do candidato e o certificado de conclusão do ensino médio e o respectivo histórico escolar.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

Leia também Inep recebe pedidos de reaplicação das provas do ENCCEJA 2023 até essa sexta-feira (1); saiba mais.