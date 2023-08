Universidade de Kentucky Wildcats escolhida como primeira escola “Kobe Brand”

Tele legado de Kobe Bryant, um dos jogadores de basquete mais reverenciados da história, há muito tempo deixou fãs e entusiastas ansiosos pela continuação de sua icônica linha de tênis. Após um período de antecipação e alguma incerteza, desenvolvimentos recentes trouxeram notícias empolgantes.

Nike não é apenas reviver o tão amado “Marca Kobe” mas está se preparando para lançar uma série de tênis de assinatura sob esta linha. No entanto, suas aspirações para o legado de Bryant não param nos sapatos. A Nike supostamente está mudando o Mamba linha para esportes universitários-

Em um movimento significativo que combina esporte e homenagem, o Wildcats da Universidade de Kentucky programa de basquete foi escolhido como o primeiro “Programa Mamba” para o próximo Basquete da NCAA 2023-24 temporada.

Kentucky é um programa importante no basquete universitário

Vanessa Bryant, esposa de Kobe, desempenhou um papel fundamental ao endossar Kentucky como a primeira instituição a receber esta honra, marcando-a como a escola inaugural do “Programa Mamba” em colaboração com a Nike. Esta escolha não é exclusiva, no entanto. O futuro testemunhará vários programas colegiados adotando o manto “Mamba”. A Nike elaborou um plano em fases para integrar várias instituições nesta iniciativa ao longo de vários anos. O Universidade do Sul da California certamente será o próximo, devido ao relacionamento próximo de Kobe com a universidade.

Mas o que significa para um programa de faculdade estar sob o “Mamba“guarda-chuva? As vantagens são muitas. Além da óbvia honra de estar associado a uma lenda como Bryant, os jogadores terão acesso exclusivo aos tênis Nike Kobe e roupas temáticas, algo que será fundamental no recrutamento. Há também uma perspectiva empolgante no horizonte para os fãs de basquete e entusiastas da moda: uniformes adornados com o icônico emblema de Bryant logo Mamba pode em breve se tornar uma visão regular na quadra.

Em suma, o “Programa Mamba” está definido para ser uma mistura de esporte, estilo e homenagem. Ele promete não apenas manter de Kobe Bryant memória viva, mas para garantir que seu espírito continue a inspirar e influenciar em arenas além da NBA.