Universidade de Michigan auto-impõe suspensão de três jogos a Jim Harbaugh por infrações passadas da NCAA

CBem, segurem-se em seus assentos, pessoal, porque temos uma bola curva no mundo do futebol americano universitário que vai deixar vocês mais sem fôlego do que um passe para touchdown de última hora!

Em uma reviravolta surpreendente que está enviando ondas de choque pela grade, parece que Jim Harbaugho cérebro por trás do Universidade de Michiganesforços de futebol de, está enfrentando um pouco de tempo limite. Você ouviu direito! Michigan jogando o desafio e dando a Harbaugh uma suspensão de três jogos logo no início da temporada. Fale sobre uma peça inesperada!

Vamos decompô-lo. Relatórios do pessoal de confiança em On3 e rivais estão nos dizendo que esta suspensão está toda ligada a algum passado Infrações das regras da NCAA. Parece que Harbaugh estava se misturando demais com recrutas em potencial durante o COVID 19 restrições, e isso chamou a atenção da NCAA. Agora, segure seus cavalos, não estamos falando sobre uma aventura de cheeseburger aqui. Ah, não, isso não é sobre um cheeseburger – é sobre algumas manobras dentro e fora do campus durante o COVID 19 “período morto.” NCAA figurão Derrick Crawford deixou bem claro que não estamos mais no país do cheeseburger.

Acordo fracassado alimenta especulações sobre o futuro do técnico e possível salto na NFL

Agora, vamos retroceder um pouco. Michigan e Harbaugh tinha um pequeno acordo em andamento, um plano para ele ficar de fora dos primeiros quatro jogos como uma espécie de mea culpa. Mas você não sabia disso, esse plano atingiu um obstáculo mais rápido do que um running back em um campo lamacento. E deixe-me dizer-lhe, este soluço tem gente especulando como se não houvesse amanhã. Harbaugh está de olho em um retorno ao NFL depois do tango desta temporada com o Wolverines? O boato está a todo vapor!

Segure seus chapéus, porque esta não é toda a história. Michigan está chegando quente, ficou em segundo lugar no Associated Press votação, e eles estão mirando para um terceiro tiro consecutivo no Playoff de futebol universitário! Mas espere, há uma tempestade se formando no horizonte. Eles têm um confronto com o Nº 7 do Penn State Nittany Lions em sua programação, e um confronto final contra o No. 3 Ohio State Buckeyes bem no seu próprio quintal. Fale sobre um roedor de unhas!

Então aí está, aficionados por esportes. Harbaugh e sua Wolverines de Michigan estão navegando nas águas agitadas de escrutínio da NCAA com uma suspensão pendurada sobre suas cabeças. Aperte o cinto, porque esta montanha-russa do futebol universitário está apenas começando seu passeio de tirar o fôlego!