Universidade de Vassouras abre inscrição para Vestibular de Medicina 2024

A Universidade de Vassouras está com o período de inscrição aberto para o Vestibular de Medicina 2024. O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos no 1º semestre letivo para o preenchimento de 110 vagas no curso de Medicina (período integral).

De acordo com o cronograma, as inscrições seguem abertas até o mês de dezembro deste ano e janeiro de 2024, a depender da modalidade de seleção.

Além da seleção tradicional, a Universidade de Vassouras também fará o aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Confira a seguir como se inscrever no Vestibular de Medicina 2024 e demais informações sobre a seleção.

Vestibular de Medicina 2024

Conforme as orientações do edital, as inscrições estão sendo recebidas exclusivamente de forma virtual. Nesse sentido, os interessados em ingressar no curso de Medicina devem acessar o site da universidade e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

No momento do cadastro, além de informar todos os dados pessoais e escolares, o estudante precisa indicar a modalidade de seleção para a qual deseja se inscrever. Como mencionado acima, há duas formas de ingresso:

Vestibular Tradicional, com a aplicação de provas ;

; Aproveitamento das notas do Enem.

O período de inscrição para a seleção via notas do Enem segue aberto até o dia 1º de dezembro de 2023. Já as inscrições para o Vestibular Tradicional serão recebidas até as 23h59 do dia 5 de janeiro de 2024.



Após preencher o requerimento eletrônico de inscrição e enviar as informações, o candidato deverá realizar o pagamento da taxa de inscrição.

Para efetivar o cadastro, o pagamento deverá ser feito até o dia 1º de dezembro para o Aproveitamento do Enem e até o dia 5 de janeiro para o Processo Seletivo Vestibular. Conforme indicado no edital, o valor da taxa é de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais).

Processo Seletivo Vestibular: Provas

Os candidatos que optarem pela seleção tradicional passarão pela aplicação das provas do Vestibular de Medicina no dia 14 de janeiro de 2024, no período da manhã, das 9h às 13h30 (horário de Brasília).

A universidade divulgará o Cartão de Confirmação de Inscrição, com os locais de prova, no dia 10 de janeiro. Vassouras, Rio de Janeiro, Maricá, Nova Friburgo e Campos dos Goytacazes,

Ainda de acordo com o edital, a Universidade de Vassouras aplicará uma avaliação composta por duas provas, abarcando os componentes curriculares do ensino médio. Desse modo, as provas serão compostas da seguinte forma:

Prova Objetiva: 60 (sessenta) questões de múltipla escolha sobre Linguagens (incluído Língua Estrangeira – Espanhol ou Inglês), Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

60 (sessenta) questões de múltipla escolha sobre Linguagens (incluído Língua Estrangeira – Espanhol ou Inglês), Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Prova de Redação: proposta de escrita de texto em Língua Portuguesa.

Para o dia das provas, a instituição orienta que os candidatos compareçam com antecedência de uma hora do horário de início das provas. Será obrigatório apresentar documento oficial de identificação com foto.

Vagas e resultados

De acordo com o edital, a oferta total da Universidade de Vassouras é de 110 vagas para o curso de Medicina, ministrado presencialmente em período integral. O curso conta com duração mínima de 12 semestres.

Do total das vagas ofertadas, 80 vagas para o campo de prática Vassouras e 30 vagas para o campo de prática Miguel Pereira. Além disso, o edital indica que 33 do total das vagas são para a seleção via Enem, enquanto as demais são para a seleção via provas.

A divulgação do resultado final do Vestibular de Medicina 2024, com a lista de classificados para as vagas, está prevista para 23 de janeiro. Os convocados em 1ª chamada deverão se matricular nos dias 24, 25 e 26 do mesmo mês.

Acesse o edital do Vestibular de Medicina na íntegra para mais detalhes.

