A UFMG, Universidade Federal disponibiliza 150 vagas gratuitas para especialização na área de Educação em Ciências. Assim, as oportunidades são ofertadas pelo UAB, o Programa Universidade Aberta do Brasil.

Os alunos que forem selecionados vão começar os estudos em setembro deste ano. Aliás, as vagas estão distribuídas em polos distintos da UFMG, como você pode descobrir a seguir.

As 150 vagas foram distribuídas em seis polos diferentes, como você encontra abaixo:

Bom Despacho, Minas Gerais, com 25 vagas para o polo;

Confins, Minas Gerais, com 25 vagas para o polo;

Jaboticatubas, Minas Gerais, com 25 vagas para o polo;

Lagoa Santa, Minas Gerais, com 25 vagas para o polo;

Nova Serrana, Minas Gerais, com 25 vagas para o polo;

Sabará, Minas Gerais, com 25 vagas para o polo.

Vale destacar que a especialização em Educação em Ciências é gratuita e as aulas são online. Porém, os alunos devem comparecer no polo em questão mensalmente, para encontros mensais propostos pela Universidade.

Confira como se inscrever para a especialização gratuita na UFMG

De modo geral, as vagas serão destinadas, prioritariamente, para docentes da Educação Básica que atuam em áreas como Biologia, Química, Física e Ciências de nível fundamental. Aliás, devem ter graduação completa em um curso reconhecido pelo MEC, o Ministério da Educação.

Após o anúncio que a Universidade Federal disponibiliza 150 vagas gratuitas para especialização, os interessados querem saber sobre as inscrições. Portanto, eles têm até o dia 15 de agosto de 2023 para ler o edital e fazer a inscrição gratuitamente pelo site oficial, clicando aqui.

A seguir, confira o cronograma oficial do processo seletivo da Universidade Federal de Minas Gerais:

01 a 15 de agosto de 2023 acontece o período de inscrição;

22 de agosto de 2023 é o resultado preliminar das inscrições homologadas;

23 a 24 de agosto de 2023 é o período de recurso das inscrições homologadas;

25 de agosto de 2023 é o resultado final das inscrições homologadas;

31 de agosto de 2023 é lançado o resultado preliminar das etapas I e II;

09 de setembro de 2023 é a resposta ao recurso das etapas I e II;

09 de setembro de 2023 também é apresentado o resultado final do processo de seleção;

11 a 13 de setembro de 2023 acontece o cadastro prévio;

15 a 21 de setembro de 2023 é o período de matrículas;

22 de setembro de 2023 é apresentada a lista final de alunos matriculados;

Por fim, em 30 de setembro de 2023 é o início da especialização gratuita na UFMG.

Depois do anúncio de que a Universidade Federal disponibiliza 150 vagas gratuitas para especialização, os interessados não podem perder nenhum prazo. Afinal, podem ficar fora do processo seletivo.

Saiba mais sobre o edital

Em qualquer processo seletivo que você participe é indispensável que faça a leitura completa do edital. Então, nesse caso, pode acessar o documento oficial da UFMG clicando aqui.

Dentre os tópicos abordados no documento você entende mais sobre o curso, as vagas e cada uma das etapas do processo. Bem como, tem direcionamento de todos os documentos pessoais que devem ser apresentados.

Curso de Educação em Ciências

A Universidade Federal disponibiliza 150 vagas gratuitas para especialização no curso de Educação em Ciências. Portanto, a graduação visa atender a área de Ciências da Natureza de forma interdisciplinar e é destinado a professores da área.

Os temas abordados na grade curricular da formação abrangem os conteúdos aplicados do 6º ao 9º ano nas disciplinas de Ciências, Física, Química e Biologia.

Universidade Federal disponibiliza 150 vagas gratuitas para especialização: Conheça mais sobre a UFMG

A UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, é uma das instituições de ensino superior pública federal mais respeitadas do país. Assim, sua sede é em Belo Horizonte e é a maior universidade do país. Além de BH, tem campos em Montes Claros e Tiradentes.

Na Universidade são desenvolvidos programas e projetos de ensino, nos níveis de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. Aliás, as atividades acontecem de forma presencial e à distância.

São oito áreas de conhecimento abordadas nos cursos disponíveis e a instituição também conta com a Escola Fundamental, Colégio Técnico, Núcleo de Ciências Agrárias, Teatro Universitário, Ensino Fundamental e Médio e os Cursos Técnicos.

Vale ainda destacar que de acordo com o Ministério da Educação, o MEC, a UFMG é a segunda universidade que mais recebe recursos do governo federal. Isso porque, ela é uma das que possui maior oferta de cursos e programas de ensino no país.