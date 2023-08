URGENTE: bingo, cassino e jogo do bicho vão ter IMPOSTOS? Confira

Nos últimos anos, tem havido um intenso debate em torno da legalização e regulamentação dos jogos de azar no Brasil. Recentemente, o governo federal editou uma medida provisória que busca regulamentar as apostas esportivas, conhecidas como “bets”, realizadas por meio de plataformas online. Essa medida tem como objetivo principal tornar mais seguro e transparente o relacionamento entre as plataformas de jogos e o público em geral, além de contribuir para o aumento da arrecadação.

Neste artigo, vamos explorar as principais implicações tributárias relacionadas aos jogos de azar, como bingo, cassinos e apostas esportivas. Vamos abordar as taxas aplicadas ao setor, as possíveis receitas que o governo espera arrecadar e as mudanças no sistema de pagamento dessas atividades.

Impactos Financeiros e Tributários

A medida provisória estabelece que as empresas de apostas esportivas, conhecidas como “bets”, devem pagar uma alíquota de 18% sobre a receita obtida com os jogos, descontados os prêmios pagos aos jogadores. Além disso, haverá uma tributação adicional de 30% sobre o Imposto de Renda dos prêmios recebidos pelos apostadores que ultrapassarem a faixa de isenção de R$ 2.112,00.

De acordo com estimativas do Ministério da Fazenda, a regulamentação imediata do setor pode resultar em uma arrecadação de cerca de R$ 2 bilhões por ano. Com a formalização total do mercado de jogos de azar, a expectativa é que essa arrecadação anual aumente para algo entre R$ 6 bilhões e R$ 12 bilhões.

Impactos no Setor Financeiro da MP das Apostas

A medida provisória também traz normas que impactam o mercado de meios de pagamento. Apenas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, como bancos e instituições de pagamento reguladas, poderão oferecer contas transacionais aos apostadores, por meio das quais poderão realizar operações de pagamento de apostas e recebimento de prêmios.

Essa nova regra impede que instituições de pagamento que ainda não atingiram as condições regulatórias mínimas para obter autorização de funcionamento junto ao Banco Central atuem como canais de liquidação financeira no mercado de apostas. Isso significa que apenas as instituições financeiras regulamentadas poderão oferecer serviços de pagamento relacionados às apostas.

Essa restrição tem como objetivo garantir a segurança e a transparência nas transações financeiras relacionadas aos jogos de azar. Além disso, busca-se evitar o acesso do público a operadores não autorizados e prevenir a lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas por meio do sistema financeiro.

Impactos Regulatórios da MP das Apostas

Ademais, a medida provisória estabelece que o Ministério da Fazenda será responsável por regulamentar a forma e o processo de concessão de autorizações para que os agentes operadores das apostas de quota fixa possam utilizar a imagem, o nome ou o apelido desportivo dos atletas, bem como as denominações, marcas, emblemas, hinos, símbolos e similares das organizações esportivas.

Além disso, o Ministério da Fazenda e o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) atuarão juntos para regular as ações de comunicação, publicidade e marketing desse mercado. Isso visa garantir que as empresas de apostas esportivas atuem de acordo com as normas e regulamentos estabelecidos, evitando práticas enganosas ou desleais.

A medida provisória define que apenas pessoas jurídicas nacionais ou estrangeiras, devidamente estabelecidas no território nacional e que atendam às exigências estabelecidas pelo Ministério da Fazenda, poderão solicitar autorização para exploração das loterias de apostas de quota fixa. Assim, as empresas estrangeiras que desejam explorar esse mercado terão que abrir sede no Brasil e cumprir todas as regras e condições estabelecidas pelo governo.

Impactos no Sistema de Pagamentos

A medida provisória determina que as operadoras de internet, ou seja, as empresas provedoras de conexão à internet e de aplicações online, sejam responsáveis por bloquear ou excluir as casas de apostas que não possuem autorização para operar no país. Essa medida visa dificultar a operação de empresas de apostas não autorizadas e garantir que apenas operadores regulamentados atuem no mercado brasileiro.

Além disso, as entidades de administração do esporte proibirão, nos regulamentos de suas competições, que organizações de prática desportiva e atletas veiculem nomes e marcas de empresas que ofereçam ou explorem loterias de apostas de quota fixa sem autorização. Essa medida tem como objetivo evitar a associação de marcas não autorizadas a eventos esportivos e proteger a integridade das competições.

Regulamentação

A regulamentação das apostas esportivas e dos jogos de azar no Brasil traz consigo uma série de implicações tributárias, financeiras e regulatórias. A medida provisória busca garantir a segurança e a transparência nas transações financeiras, regular a comunicação e publicidade do setor, e permitir que apenas operadores autorizados atuem no mercado brasileiro.

Com a regulamentação dessas atividades, espera-se um aumento significativo na arrecadação do governo, que poderá ser direcionada para a seguridade social, educação básica, segurança pública, esporte e outras áreas importantes. Além disso, espera-se que a regulamentação traga mais segurança e confiança para os apostadores e contribua para o crescimento econômico do país.

No entanto, é importante ressaltar que a medida provisória ainda está em discussão no Congresso Nacional e pode sofrer alterações antes de se tornar uma lei. É fundamental acompanhar de perto as atualizações e os desdobramentos desse processo para compreender completamente as implicações tributárias dos jogos de azar no Brasil.





