URGENTE! Edital com mais de 500 VAGAS já tem prazo para sair

O concurso MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) já tem prazo para sair. O edital com 520 vagas será destinado aos cargos para nível médio, técnico e superior.

Vale lembrar que 80 vagas serão destinadas ao Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Vagas concurso MAPA

Sobre os cargos, as oportunidades para níveis médio e técnico são: agente de atividades agropecuárias; agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal e técnico de laboratório.

Já para ensino superior, as opções serão as seguintes: auditor-fiscal federal agropecuário; analista em ciência e tecnologia e tecnologista. Os cargos são para atuação no MAPA e no Inmet.

Como o certame já conta com comissão, o próximo passo é escolher a banca. A empresa vai receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.

Sobre o prazo, tudo indica que o edital vai sair até o dia 13 de dezembro de 2023. As provas serão liberadas no prazo de dois meses depois do edital.

Nomeação em dezembro

A possibilidade de nomeação até dezembro foi falada na terça-feira, 25 de julho, durante Reunião do Conselho de Delegados Sindicais da Associação dos Auditores Fiscais Federais (ANFFA Sindical).

Sobre a convocação dos aprovados reforçou: “Vemos um futuro positivo com 200 vagas aprovadas para pessoas serem nomeadas até dezembro deste ano, e há mais 200 vagas que podem virar realidade”, disse o presidente do Sindicato, Janus Pablo. “Estamos trabalhando muito para que haja regularidade dos concursos, isso é muito importante”.



Como foi o último concurso MAPA

O último concurso aconteceu em 2017 e foram ofetadas 300 vagas para o cargo de auditor fiscal federal agropecuário – médico veterinário. A Esaf foi a banca organizadora.

Do total de vagas 225 foram para ampla concorrência, 60 para candidatos negros e 15 para portadores de deficiência física.

Além das provas objetivas, o certame ainda contou com etapa dissertativa e prova de títulos.

A parte objetiva contou com 70 questões, sendo 30 de conhecimentos gerais e 40 de conhecimentos específicos. Os conhecimentos gerais foram divididos da seguinte forma:

língua portuguesa – 10 questões (com peso 2)

língua inglesa ou espanhola – 5 (com peso 1)

direito constitucional, direito administrativo e ética pública – 10 (com peso 1)

informática básica – 5 (com peso 1)

A prova dissertativa contou com um estudo de caso de 45 a 60 linhas.

Lista dos concursos federais

Os órgãos que receberam autorização foram:

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – 40 vagas;

Agência Nacional de Aviação Civil – 70 vagas;

Agência Nacional de Telecomunicações – 50 vagas;

Agência Nacional de Energia Elétrica – 40 vagas;

Agência Nacional de Transportes Aquaviários – 30 vagas;

Agência Nacional de Saúde Suplementar – 35 vagas;

Agência Nacional de Transportes Terrestres – 50 vagas;

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 50 vagas;

Banco Central do Brasil – 100 vagas;

Comissão de Valores Mobiliários – 60 vagas;

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 895 vagas;

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas – 80 vagas;

Ministério do Desenvolvimento, indústria, Comércio e Serviços – 50 vagas;

Ministério da Fazenda – AFFC – 40 vagas;

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – ATPS – 500 vagas;

Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos – EPPGG – 150 vagas;

Ministério da Justiça e Segurança Pública – 100 vagas;

Ministério do Planejamento e Orçamento – 100 vagas;

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 40 vagas.

Critérios concursos federais

Para escolher os órgãos acima, o Governo Federal levou em conta alguns pontos, como por exemplo:

Tempo desde o último edital;

Número de vacâncias nos órgãos;

Projeção de aposentadorias para os próximos 5 anos;

Perdas identificadas com base na ocupação máxima;

Mudança relevante na estrutura do órgão;

Nível de impacto imediato dos serviços para a população; e

Importância do órgão para as políticas prioritárias do governo, com a visão de futuro.

Quanto à nomeação dos candidatos remanescentes, será para os seguintes órgãos:

ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade): 160 vagas;

Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis): 257 vagas;

IPHAN (Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional): 102 vagas; e

ANM (Agência Nacional de Mineração): 27 vagas