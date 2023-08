URGENTE! Golpe envolvendo novo recurso da Nubank tem feito MUITAS VÍTIMAS

Nos recentes dias, o Nubank ganhou notável proeminência devido ao excepcional desempenho de um de seus produtos. Entretanto, essa ascensão também chamou a atenção de elementos maliciosos que procuram enganar os cidadãos brasileiros.

O centro das atenções é a NuCoin, a criptomoeda lançada pelo Nubank. Durante o último fim de semana, a NuCoin experimentou uma incrível valorização de mais de 2.000%, o que inevitavelmente atraiu a atenção de indivíduos mal-intencionados.

A valorização substancial da criptomoeda rapidamente se tornou um foco de interesse para golpistas, que agora estão empenhados em desenvolver maneiras enganosas de explorar essa situação.

Diante disso, é crucial que os indivíduos estejam especialmente atentos às potenciais tentativas de fraude que podem se originar em torno desse evento. Como sempre, os consumidores são aconselhados a exercer cautela, verificar as fontes de informações e não ceder a pressões impulsivas.

Enfim, preparamos esse texto para ajudar nesse aspecto. Reunimos muitas informações importantes sobre esse novo golpe e formas de se precaver. Portanto, continue o texto.

Entenda melhor sobre o golpe envolvendo a criptomoeda do Nubank

No cenário atual das finanças descentralizadas (DeFi), observa-se a presença de pools de liquidez que apresentam versões falsas da NuCoin, uma situação preocupante para os investidores.

De acordo com informações obtidas do GeckoTerminal, foram identificados pelo menos sete pools de liquidez distintos que foram criados utilizando versões falsificadas da criptomoeda do Nubank.

Um exemplo notável é o pool NUCOIN/BUSD, que foi estabelecido na plataforma PancakeSwap v2. Surpreendentemente, apenas nas últimas 24 horas, esse pool conseguiu movimentar uma quantia próxima a R$ 30 mil, e seu valor total de liquidez aparenta ser superior a R$ 100 mil.



Você também pode gostar:

A evolução da falsa da moeda do Nubank nesse período foi notável, experimentando um aumento de valor de aproximadamente 65%.

Entretanto, é importante ressaltar que a liquidez associada a essa falsa da NuCoin está em declínio. Durante o intervalo entre segunda e terça-feira, constatou-se uma diminuição considerável de quase R$ 55 mil no montante total disponibilizado para o pool.

Esse cenário levanta sérias preocupações sobre a autenticidade e segurança dos ativos presentes nos pools de liquidez. Investidores devem estar atentos e tomar medidas cautelares antes de se envolverem com qualquer projeto DeFi, especialmente diante da proliferação de falsas versões de criptomoedas bem estabelecidas, como a moeda digital do Nubank.

Observações importantes

A revista Exame recentemente divulgou uma descoberta alarmante sobre o contrato vinculado ao pool NUCOIN/BUSD, revelando que o mesmo é, de fato, um honeypot.

Segundo a investigação da revista, esse contrato inteligente foi projetado com um engenhoso mecanismo que tem a capacidade de aprisionar os fundos dos usuários, resultando no acesso restrito aos valores depositados.

Apenas o criador do contrato detém a autorização para manipular esses recursos, deixando os usuários em uma situação de desvantagem.

Além disso, o pool NUCOIN/WBNB também enfrentou sérios problemas. A suposta criptomoeda do Nubank sofreu uma vertiginosa queda de 69,65% em um intervalo de apenas 24 horas, causando um impacto significativo nos investidores.

Como se não bastasse, a liquidez do pool foi substancialmente esgotada, intensificando ainda mais a situação desfavorável.

“As taxas deste token são extremamente altas. Você receberá significativamente menos em uma negociação do que o esperado, tenha cuidado! Muitos usuários não podem vender seus tokens. Esse é, provavelmente, um honeypot”.

Você pode se interessar em ler também:

Informações adicionais sobre a NuCoin do Nubank

Antes de tudo, é importante saber que, a Nucoin opera como uma criptomoeda de utilidade. Isso significa que oferece aos usuários a oportunidade de receber recompensas ao se envolverem com suas marcas favoritas dentro de uma rede de fidelidade inovadora.

No lançamento desta novidade, o banco distribuiu a moeda digital aos seus clientes, marcando assim o início da jornada dessa moeda digital. Atualmente, a compra e venda da Nucoin são facilmente acessíveis através do aplicativo do Nubank, tornando a experiência de criptomoeda mais acessível e conveniente para seus usuários.

No recente histórico de preços, no dia 12 do mês corrente, o valor de cada moeda digital do Nubank foi registrado a R$ 0,08485. Em um impressionante desempenho ao longo do mês passado, a moeda experimentou uma valorização notável, ascendendo mais de 725%, de acordo com dados fornecidos pelo banco.

Por fim, é importante observar que a oferta máxima de Nucoins no mercado está estabelecida em 100 bilhões, definindo um limite para o total de unidades dessa criptomoeda disponíveis.

Esse fato é crucial para entender o potencial de valorização e a escassez relativa da moeda do Nubank em circulação, o que pode influenciar seu valor futuro.