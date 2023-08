URGENTE! Governo divulga ÓTIMA notícia para quem é MEI e a categoria está em FESTA

O Microempreendedor Individual (MEI), que atualmente se beneficia de um dos regimes mais vantajosos dentro do Simples Nacional, pode estar prestes a passar por uma mudança significativa.

Essa possível alteração surge a partir de uma proposta que visa aumentar o limite de faturamento anual para que uma empresa se qualifique como microempresa e, assim, tenha acesso a todos os benefícios oferecidos por esse sistema.

Em um desenvolvimento recente, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgou um anúncio encorajador que traz promessas para os empresários que operam sob o regime MEI.

De acordo com informações divulgadas pelo ministério, estão em discussão medidas para elevar o limite de faturamento anual atual para as empresas que operam como MEI, possibilitando assim a expansão desse tipo de negócio.

Essa alteração proposta busca oferecer aos micro empreendedores ainda mais oportunidades de crescimento e desenvolvimento dentro do contexto de simplificação de tributação e procedimentos regulatórios.

Caso essa proposta seja concretizada, os empreendedores dessa categoria poderiam vivenciar uma transformação significativa em sua capacidade operacional.

Essa mudança está alinhada ao compromisso do governo em criar um ambiente propício para o crescimento das pequenas empresas, incentivando a inovação e o dinamismo econômico.

Os empresários que utilizam o regime MEI devem acompanhar de perto o progresso dessa proposta. Afinal, ela tem o potencial de reformular o cenário das microempresas e influenciar as estratégias empresariais daqui para frente.

Regulamentações do MEI e transição para Micro Empresa

Atualmente, a condição para se qualificar como Microempreendedor Individual (MEI) exige que a empresa alcance um ganho máximo de R$ 81 mil por ano, equivalente a R$ 6.750 por mês. Caso essa cifra seja ultrapassada, é necessário adotar um novo enquadramento no Simples Nacional.

Geralmente, nessa situação, o empreendedor é realocado para a categoria de Micro Empresa (ME). Isso acarreta a adoção de uma nova estrutura tributária e a assunção de outras obrigações.

Entretanto, essa transição pode se revelar vantajosa para alguns empresários que aspiram aumentar seus rendimentos. A principal razão reside na possibilidade de contratar novos colaboradores, uma vez que, sob a denominação de Micro Empresa, é permitido ter mais de um funcionário.

Isso, entre outros fatores, potencializa o crescimento dos empreendimentos. Porém, é imprescindível salientar que essa mudança implica no pagamento de um montante superior de tributos, de acordo com um novo regime de cálculo.

Aqui reside o motivo pelo qual muitos empreendedores optam por conter seus lucros, a fim de permanecerem enquadrados como MEI. Dessa forma, mitigando os encargos fiscais e contribuições.

Em uma tentativa de incentivar o desenvolvimento dos pequenos negócios, está em consideração a ideia de autorizar um incremento anual no limite de faturamento para esse grupo específico.

Esse ajuste poderia possibilitar um espaço maior para a expansão dos negócios sem a necessidade imediata de alterar a classificação tributária.

O que vai mudar com a proposta do aumento de teto para micro empreendedores?

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) tem como objetivo promover uma significativa expansão nas possibilidades do Microempreendedor Individual (MEI). Propondo assim, um aumento substancial no limite de faturamento anual.

Atualmente estabelecido em R$ 81.000 por ano, o MDIC busca elevar esse teto para R$ 144.100 por ano, o que representaria um acréscimo de R$ 63,9 mil.

Essa proposta visa permitir que um maior número de empreendedores possa operar dentro do regime de MEI, desfrutando de suas vantagens. Contudo, para garantir uma transição gradual e eficiente, está sendo considerada a implementação de uma “rampa de transição”.

Isso permitiria que os empreendedores classificados como MEI que excedam o limite de faturamento atual possam se adaptar às novas exigências e eventualmente migrar para a categoria de Microempresa (ME).

É importante destacar que, caso essa mudança seja efetivada, também haverá ajustes nas obrigações fiscais. O MDIC propõe a introdução de novos impostos e métodos de cobrança. Algumas das mudanças planejadas incluem:

Uma taxa de imposto de 1,5% aplicada sobre o limite máximo de faturamento;

Restrição de ganhos mensais para um valor que não ultrapasse R$ 12 mil;

Uma nova alíquota de imposto fixada em R$ 181,14.

A expectativa é que essas modificações atraiam aproximadamente 470 mil novas empresas para aderirem ao regime de Microempreendedor Individual.

O ministro do MDIC, Geraldo Alckmin, que também assume a função de vice-presidente do país, está liderando a avaliação da proposta e trabalhando na elaboração do projeto que será submetido ao Congresso Nacional.