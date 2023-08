URGENTE! INSS anuncia outro PENTE-FINO e muitos benefícios deverão ser SUSPENSOS

O Governo Federal está atualmente em processo de preparação de uma nova operação de revisão minuciosa no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o principal propósito de detectar possíveis fraudes, erros e irregularidades nos benefícios concedidos.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, recentemente anunciou a iminência desta revisão detalhada no INSS.

O foco especial nesse caso, se concentra nas categorias de aposentadorias por invalidez, auxílio-doença e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Este novo processo de revisão, também conhecido como “pente-fino”, assume um papel de destaque na agenda governamental devido às implicações significativas que traz para os beneficiários do instituto.

A abordagem meticulosa visa garantir que os benefícios sejam concedidos de forma justa e em conformidade com as leis estabelecidas. Ao mesmo tempo em que protege o sistema previdenciário de possíveis abusos e desvios.

Para aqueles que dependem dos benefícios do INSS, é crucial adotar uma abordagem cuidadosa na preparação de sua documentação.

Isso inclui a verificação e a apresentação precisa de todos os registros médicos e informações relacionadas à condição de saúde que justifica o benefício.

Além disso, a compreensão clara da relação entre a doença ou incapacidade e a habilidade de desempenhar atividades de trabalho é de extrema importância.

Vale ainda pontuar que, enfrentar o processo de “pente-fino” do INSS requer não apenas a demonstração precisa das condições que levaram à concessão do benefício.



Dessa forma, também é necessário evidência de que essas condições ainda persistem e continuam a afetar a capacidade de trabalho do beneficiário.

Perícia revisional do INSS

A convocação para a realização de uma perícia revisional pode ocorrer para os segurados selecionados no “pente fino” Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Portanto, é muito importante assegurar que a documentação médica esteja devidamente atualizada, a fim de evitar a interrupção do benefício concedido.

A perícia médica em questão visa reexaminar a capacidade laboral do segurado e a existência de eventuais incapacidades.

Assim, para uma preparação adequada, os beneficiários do INSS convocados devem providenciar a apresentação de todos os laudos médicos originais, resultados de exames de imagem, históricos de tratamento e prescrições médicas relevantes.

No âmbito do laudo pericial, a inclusão da Classificação Internacional de Doenças (CID) assume papel crucial, em conjunto com informações sobre o início da incapacitação e estimativas de reabilitação.

Além disso, a correlação entre a incapacidade e a impossibilidade de desempenhar atividades laborais também se revela de importância vital.

Portanto, ao passo que o processo de revisão do INSS se desenrola, é recomendado que a carteira de trabalho, especialmente para os beneficiários do auxílio-doença, seja apresentada de modo a elucidar a função profissional exercida anteriormente.

Convém ressaltar que a enfermidade deve efetivamente inviabilizar a continuidade do trabalho, sendo essencial oferecer exemplos concretos das limitações impostas pela condição médica.

Cumpre destacar que existem casos excepcionais, como o de aposentados por invalidez com idade igual ou superior a 60 anos, que são contemplados com isenções específicas no processo de análise do INSS.

Incorporação de horas extras dos funcionários ao processo de revisão de benefícios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está lançando uma estratégia inovadora e complementar ao seu processo de investigação de benefícios irregulares.

O objetivo primordial dessa abordagem é agilizar a concessão dos benefícios que, de acordo com a lei, são devidos aos cidadãos brasileiros.

A atual fila de espera do INSS, que já atinge quase dois milhões de pessoas, apresenta um desafio significativo. Para enfrentar essa situação e garantir que os benefícios sejam entregues de maneira oportuna, foram elaboradas medidas proativas.

Entre elas, destaca-se a implementação de um programa de horas extras destinado aos servidores ao longo dos próximos nove meses.

A notável particularidade dessa estratégia é que ela se baseia na adesão voluntária dos próprios servidores.

Por fim, aqueles que optarem por participar desse programa do INSS se comprometerão a cumprir metas bem definidas para realizar análises virtuais de um determinado número de processos. Isso permitirá uma avaliação mais ágil e eficaz dos casos pendentes.

A fim de recompensar o empenho e dedicação dos servidores, o governo estabelecerá um valor mínimo de remuneração adicional. Esse valor será diretamente proporcional à quantidade de processos que cada servidor conseguir analisar dentro do período de nove meses.