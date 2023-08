URGENTE! MEI precisa criar login para NOVO PORTAL de emissão de nota fiscal até amanhã, (01)

A partir de amanhã, sexta-feira, 1 de setembro, os Microempreendedores Individuais (MEI) que desejarem emitir notas fiscais devem estar cientes das importantes mudanças que entraram em vigor.

Isso se deve à implementação de um novo canal destinado ao preenchimento e geração desses documentos fiscais. O acesso a esse novo portal é essencial para empreendedores de todas as regiões do país e requer autenticação por meio de login.

A adoção desse novo sistema reflete a constante busca por aprimoramentos no processo de emissão de notas fiscais, visando a simplificação e a eficiência para os profissionais da categoria MEI.

Dessa forma, com a introdução desse canal atualizado, espera-se facilitar ainda mais a tarefa de emissão dos documentos, permitindo que os empreendedores se concentrem mais nas suas atividades principais.

É importante ressaltar que a migração para esse novo sistema é obrigatória para todo aquele que é MEI e que necessitam utilizar esse serviço.

Portanto, é fundamental que os microempreendedores estejam preparados para se adaptar a essa mudança e garantir que seus processos de emissão de notas fiscais permaneçam em conformidade com a legislação vigente.

Entenda melhor a ideia por detrás da ação

Atendendo às diretrizes da Resolução 169/2022 estabelecida pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) e divulgada em julho de 2022, uma significativa mudança se concretizará a partir de setembro para os Microempreendedores Individuais (MEI).



Você também pode gostar:

Nesse contexto, uma nova plataforma será disponibilizada para a emissão de notas fiscais, delineando um notável avanço no processo.

Anteriormente, cada município possuía um sistema individualizado para a emissão de nota fiscal, resultando em uma falta de uniformidade no layout e nas informações contidas nas Notas Fiscais de Serviço Eletrônica (NFS-e).

Porém, com a unificação proposta por meio de um portal centralizado, essa disparidade será superada, proporcionando um padrão consistente e universal para as NFS-es, independentemente da localização geográfica.

Embora a emissão da NFS-e não seja compulsória para todas as modalidades de serviços prestados pelos MEIs, sua relevância é inegável.

Este documento fiscal desempenha o papel crucial de atestar a realização de serviços ou a venda de produtos por parte do MEI. Além disso, seu valor se acentua nas interações com pessoas jurídicas ou entidades públicas, onde a emissão da nota fiscal se torna obrigatória.

Portanto, essa atualização regulatória não apenas simplifica e padroniza a emissão de notas fiscais para os empreendedores que são MEI, mas também reforça a transparência nas transações comerciais e a conformidade fiscal, aspectos fundamentais para a integridade do ambiente empreendedor.

Você pode se interessar em ler também:

Passos para criar um login no sistema nacional de emissão NFS-e do MEI

Assim como mencionamos anteriormente, a partir da próxima sexta-feira (1), os Microempreendedores Individuais (MEIs) precisarão estar atentos ao novo processo de emissão de documentos fiscais.

Para garantir uma transição suave, é essencial compreender o procedimento de login no Emissor Nacional de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e), que pode ser acessado por meio de dois portais: o site convencional e o aplicativo móvel “NFS-e Mobile”.

No que diz respeito às opções de login, são oferecidas três alternativas, detalhadas a seguir:

Acesso com Usuário e Senha:

Inicie acessando o NFS-e nacional e localize a opção “Fazer primeiro acesso”; Escolha entre realizar a identificação por meio do CPF ou CNPJ, de acordo com a sua preferência; Por fim, prossiga criando uma senha de acesso e confirme-a para finalizar o processo; Pronto! Agora você está apto a utilizar o sistema.

Certificado Digital:

Primeiramente, no NFS-e nacional, busque a alternativa “Acesso com certificado digital” e selecione essa opção; Insira o código de acesso e a senha correspondente ao certificado digital; Uma vez feito isso, você estará pronto para prosseguir.

Login no Gov.br:

Da mesma forma, no NFS-e nacional, clique na opção “Entrar com Gov.br”; Forneça o número do seu CPF e a senha relacionada à sua conta no Gov.br; Após concluir essas etapas, você estará pronto para utilizar o sistema.

Essas diferentes abordagens oferecem flexibilidade para quem MEI na escolha do método mais adequado para acessar o Emissor Nacional de NFS-e. Certificar-se de seguir corretamente as etapas do processo de login garantirá uma utilização tranquila e eficiente das funcionalidades disponíveis.

Então, esteja preparado para adotar o novo procedimento a partir da próxima sexta-feira e aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo sistema de emissão de documentos fiscais.