URGENTE! Quase 20 estados do Brasil estão com alerta de baixa umidade, confirma INMET

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) do Ministério da Agricultura e Pecuária emitiu um alerta de perigo potencial para baixa umidade em 17 estados do Brasil. De acordo com o órgão, a umidade relativa do ar varia entre 20 e 30%, o que pode acarretar riscos de incêndios florestais e problemas de saúde. Essa situação afeta regiões de quatro grandes áreas do país: Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Sudeste.

Estados Afetados

Os estados afetados pelo alerta de baixa umidade são: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Distrito Federal, Rondônia, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e São Paulo.

Segue a lista completa das áreas afetadas:

Centro Goiano Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba Leste Goiano Central Mineira Sul Cearense Ocidental do Tocantins Oeste Maranhense Sertões Cearenses Centro-Sul Mato-grossense Sul Goiano Leste Maranhense Centro-Norte Piauiense Sudeste Paraense Nordeste Mato-grossense Leste de Mato Grosso do Sul Oeste de Minas Oeste Potiguar Sertão Paraibano Sudeste Piauiense Centro Norte de Mato Grosso do Sul Sul/Sudoeste de Minas Oriental do Tocantins Norte Mato-grossense Leste Rondoniense São José do Rio Preto Sudoeste Paraense Ribeirão Preto Sudeste Mato-grossense Norte Goiano Sul Maranhense Jaguaribe Sudoeste Piauiense Pantanais Sul Mato-grossense Araçatuba Sudoeste de Mato Grosso do Sul Extremo Oeste Baiano Centro-Sul Cearense Sul Amazonense Metropolitana de Belo Horizonte Noroeste Goiano Centro Maranhense Sudoeste Mato-grossense Sertão Pernambucano Noroeste de Minas Vale São-Franciscano da Bahia Norte Piauiense Norte de Minas Distrito Federal Madeira-Guaporé Campinas Central Potiguar Norte Cearense Noroeste Cearense Jequitinhonha Araraquara Campo das Vertentes Centro Sul Baiano Centro Amazonense Presidente Prudente

Riscos e Impactos

A baixa umidade do ar traz diversos riscos para a saúde e o meio ambiente. Além do perigo de incêndios florestais, a baixa umidade pode agravar doenças respiratórias, como bronquite e asma, e causar sintomas como dores de cabeça e ressecamento dos olhos. A Organização Mundial da Saúde considera níveis inferiores a 60% impróprios para a saúde humana.

A situação se agrava ainda mais com o fenômeno do El Niño, que tem deixado a atmosfera mais quente e o ar mais seco no interior do país. No último registro, estados como São Paulo e Minas Gerais tiveram mínimas de umidade em torno de 20%, enquanto no Rio de Janeiro chegou a 30%.

Recomendações

Diante desse cenário de baixa umidade, o Inmet faz algumas recomendações para a população:



Beba bastante líquido para manter-se hidratado. Evite desgaste físico nas horas mais secas do dia. Evite exposição ao sol nas horas mais quentes. Busque informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Previsões Futuras

Com a previsão de uma nova frente fria para esta semana, espera-se uma melhora na umidade do ar em algumas regiões. São Paulo e Rio de Janeiro devem registrar um aumento na umidade, chegando a 70%. Contudo, Belo Horizonte ainda terá umidade abaixo do aconselhável, podendo atingir 40%. O Distrito Federal também permanece com risco de 15% de umidade.

Portanto, é importante que a população esteja atenta e tome medidas para se proteger dos efeitos da baixa umidade do ar. Seguindo as recomendações do Inmet e buscando informações com os órgãos competentes, é possível minimizar os riscos à saúde e ao meio ambiente.

Lembre-se sempre de cuidar de si mesmo e do seu entorno, contribuindo para a preservação da natureza e a promoção do bem-estar coletivo.