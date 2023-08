Usina Cerradão CONTRATA para Motorista, Eletricista e mais!

A Usina Cerradão, indústria do ramo sucroenergético, que iniciou suas atividades em 2006 e, desde então, tem crescido de forma constante, está com ótimas vagas de emprego disponíveis. Isto é, antes mesmo de falar da empresa com mais detalhes, confira quais são as vagas abertas:

Analista de Laboratório – Frutal – MG – Temporário;

Analista de Meio Ambiente – Frutal – MG – Efetivo;

Analista PCM Automotivo – Frutal – MG – Efetivo;

Analista PCTS – Frutal – MG – Efetivo;

Controlador (a) Automotivo – Frutal – MG – Efetivo;

Eletricista Automotivo – Frutal – MG – Efetivo;

Gestor e CIA – Frutal – MG – Efetivo;

Gestor de PCM Automotivo – Frutal – MG – Efetivo;

Gestor de Planejamento Agrícola – Frutal – MG – Efetivo;

Líder de Manutenção – Frutal – MG – Efetivo;

Mecânico (a) Automotivo – Frutal – MG – Efetivo;

Motorista – Frutal – MG – Efetivo;

Operador (a) de Máquinas – Frutal – MG – Efetivo;

Operador (a) de Máquinas Pesadas (PÁ CARREGADEIRA) – Frutal – MG – Efetivo;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – Frutal – MG – Efetivo.

Mais sobre a Usina Cerradão

Sobre a Usina Cerradão, é interessante deixar explícito que, atualmente, tem mais de 1.400 colaboradores, empenhados em cumprir as metas, alinhados com os valores e comprometidos com a entrega de produtos de qualidade. A Cerradão está situada no Triângulo mineiro, na cidade de Frutal-MG.

Em resumo, a indústria produz açúcar, etanol e energia, através da cana-de-açúcar, sempre comprometidos com a sustentabilidade, respeitando o meio ambiente e todo o ecossistema. Por fim, busca proporcionar um ambiente com diversidade, respeito as pessoas e valorização das diferenças.

Como enviar o currículo para um dos postos de trabalho?

Bom, agora que as vagas da Usina Cerradão já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

