USMNT reserva Gio Reyna para os próximos amistosos devido a lesão em meio à rivalidade com Berhalter

Borussia Dortmund o atacante Gio Reyna foi excluído da Lista de 24 jogadores para os próximos amistosos contra Uzbequistão e Omã sobre Quarta-feira.

Esta omissão surge como a reconciliação entre Reyna e técnico da seleção masculina dos EUA Gregg Berhalter permanece indescritível.

Reyna’s a ausência da escalação também pode ser atribuída à recuperação contínua de uma fratura na perna que sofreu durante o Liga das Nações Concacaf final contra Canadá durar Junho.

Recentemente, ele retomou os treinos no Borussia Dortmund, marcando um passo significativo em seu processo de reabilitação.

A rivalidade entre Reyna e Berhalter explicada

A ausência de Gio Reyna do elenco da USMNT causou espanto, dada sua posição anterior como jogador-chave da seleção nacional.

Esta mudança segue uma rivalidade pública entre o jogador, seus pais e o técnico Gregg Berhalter que começou há oito meses. Durante a rivalidade, Berhalter sugeriu enviar Reyna casa do Copa do Mundo.

Em resposta a Berhalter’s comentários, Daniel Reyna revelou um incidente de violência doméstica em 1992 envolvendo Berhalter e a esposa dele, Rosalinda.

Esta revelação levou à não renovação do Berhalter’s contrato com a US Soccer, seguido de sua recontratação em junho passado, depois que a federação aceitou sua explicação sobre o incidente.

Apesar deste cenário, Berhalter e Reyna não se envolveram em comunicação direta desde que a rivalidade se tornou pública.

No entanto, a equipa tem estado em contacto com Reyna, sugerindo uma potencial reconciliação no horizonte.

Lista da USMNT para amistosos de setembro

A lista da USMNT apresenta 12 jogadores que participou do Copa do Mundo FIFA 2022.

Além disso, 16 jogadores fizeram parte do elenco que conquistou o Liga das Nações Concacaf título no início deste verão.

A lista também apresenta alguns rostos novos, incluindo Palermo defensor Cristóvão Lundque solicitou uma mudança única de associação com FIFA para representar o NÓS

Outros jogadores sem internacionalização incluem o goleiro do Inter Miami Drake Callender Wolfsburgo o zagueiro Kevin Paredes e Inter Miami meio-campista Ben Cremaschi.

O USNNT jogará contra Uzbequistão sobre 9 de setembro em São Luíse contra Omã sobre 12 de setembro em Santo. Paulo, Minesota.

Completo USMNT lista:

GOLEIROS (3): Drake Callender (Inter Miami), Ethan Horvath (Nottingham Forest), Matt Turner (Nottingham Forest)

DEFENSORES (9): Sergio Dest (PSV Eindhoven), Kristoffer Lund (Palermo), Mark McKenzie (Genk), Kevin Paredes (Wolfsburg), Tim Ream (Fulham), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (Atlanta United) , Joe Scally (Borussia Mnchengladbach).

MEIOS DE CAMPO (6): Johnny Cardoso (Internacional), Ben Cremaschi (Inter Miami), Luca de la Torre (Celta Vigo), Weston McKennie (Juventus), Yunus Musah (AC Milan), Malik Tillman (PSV Eindhoven).

AVANÇADOS (6): Brenden Aaronson (Union Berlin), Folarin Balogun (Arsenal), Cade Cowell (San Jose Earthquakes), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Milan), Tim Weah (Juventus).