USP divulga tabela de vagas do Vestibular FUVEST 2024

A Universidade de São Paulo (USP) divulgou o número de vagas que vai ofertar para o ingresso de novos alunos no ano letivo de 2024 e a tabela de vagas para o Vestibular Fuvest 2024. De acordo com a USP, ao todo, serão disponibilizadas 11.147 vagas em diversos cursos de graduação.

Desse modo, o número total de vagas oferecidas pela USP permanecerá o mesmo do ano passado, com diferença apenas na distribuição das oportunidades entre as modalidades de ingresso.

A tabela de vagas dos cursos de graduação para o Vestibular de 2024 foi definida e aprovada pelo Conselho Universitário da USP em uma sessão realizada nesta última terça-feira, dia 1º de agosto.

Novas formas de ingresso

Como mencionado, a novidade apresentada pela USP são as formas de ingresso para 2024. Além de substituir o Sistema de Seleção Unificada (SiSU) pela seleção Enem USP, a universidade vai aderir ao Provão Paulista.

O Provão Paulista é um processo seletivo seriado realizado pelo Governo do Estado de São Paulo para a seleção de estudantes do ensino médio da rede estadual de ensino para ingresso em cursos do ensino superior. Além da USP, outras quatro instituições (Unicamp, Univesp, Unesp e Fatecs) ofertarão vagas através desse vestibular seriado.

Desse modo, as mais de 11 mil oportunidades ofertadas pela USP estão distribuídas entre três processos seletivos:

Vestibular Fuvest 2024 ;

; Enem USP 2024 ;

; Provão Paulista.

Distribuição das vagas



De acordo com o divulgado pela universidade, do total das vagas 1.500 serão ofertadas através do Provão Paulista, sendo 558 oportunidades direcionadas a estudantes PPI (pretos, pardos e indígenas).

Para a seleção Enem USP 2024 a oferta também será de 1.500 vagas. Conforme a tabela de vagas, 685 serão para seleção Ampla Concorrência, ou seja, para o público geral. Outras 512 vagas do Enem USO serão para estudantes egressos de escolas da rede pública (EP) e 303 oportunidades estão reservadas para estudantes EP/PPI.

O maior quantitativo de vagas está direcionado para o Vestibular Fuvest 2024, principal forma de ingresso nos cursos de graduação da USP. Desse modo, serão ofertadas 8.147 vagas, das quais 4.888 serão reservadas para candidatos na modalidade Ampla Concorrência, 2.053 vagas para candidatos de escola pública (EP) e 1.206 vagas para candidatos EP/PPI.

Em resumo, as oportunidades para ingresso em 2024 estão distribuídas da seguinte forma:

Ampla Concorrência: 5.573 vagas

Escola Pública (EP): 3.507 vagas

Escola Pública PPI: 2.067 vagas

Vestibular Fuvest 2024

A Fuvest já divulgou as principais datas do Vestibular 2024, já tendo iniciado também o procedimento de isenção do pagamento da taxa de inscrição. Os estudantes interessados puderam solicitar o benefício até 14 de julho. A divulgação do resultado da isenção está prevista para 3 de agosto.

De acordo com o cronograma, a Fuvest receberá as inscrições para o Vestibular 2024 no período de 17 de agosto a 6 de outubro de 2023. As inscrições serão recebidas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da Fuvest.

Os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido, ou seja, até o dia 7 de outubro. De acordo com a Fuvest, o valor integral da taxa de inscrição é de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais).

Provas

A aplicação das provas da 1ª fase está agendada para o dia 19 de novembro de 2023. A 1ª fase consistirá na aplicação de uma prova composta por 90 questões objetivas sobre assuntos de conhecimentos gerais.

Já as provas da 2ª fase estão marcadas para os dias 17 e 18 de dezembro de 2023. Nessa fase, a Fuvest aplicará uma prova de Língua Portuguesa e Redação e uma prova específica, de acordo com o curso escolhido pelo candidato.

Para as questões de Língua Portuguesa e literatura, a Fuvest recomenda que os candidatos leiam e estudem nove obras literárias. Acesse aqui a lista completa.

Confira mais detalhes no site da Fuvest.

