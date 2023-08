usuários se sentem traídos pela alteração da marca para “X” (Entenda!)

O Twitter é uma das redes sociais mais utilizadas atualmente. A plataforma é uma espécie de microblog onde é possível compartilhar mensagens de até 140 caracteres. Todavia, nos últimos tempos, ela foi comprada por Elon Musk e passou por diversas alterações, inclusive em seu nome, se transformando em ”X”.

Analogamente, os usuários da rede social mais fiéis, não gostaram muito das mudanças que afetou também a logomarca do Twitter e seu design. De fato, pode-se dizer que em algumas situações eles têm razão. As alterações se deram a partir do dia 23 de julho quando apareceu um grande “X”, no lugar do passarinho.

Desse modo, Elon Musk anunciou seus planos de alterar a marca, que é bastante conhecida mundialmente. Ele renomeou a sua plataforma de microblogging que havia sido comprada por ele no mês de outubro de 2022, por cerca de US$44 bilhões. Após as decisões do CTO do Twitter, a rede social agora se chama “X”.

Ademais, no anúncio de Elon Musk, ele disse que o Twitter, ou seja, o “X”, deverá no futuro, apresentar inúmeros serviços, diferenciados, como por exemplo, pagamentos, jogos, entre outros. O CTO afirmou que todas as logomarcas de pássaros, e a marca antiga da rede social seriam retiradas da plataforma.

Alterações no Twitter

Um dia depois que Elon Musk fez o anúncio instituindo as alterações no Twitter, foi instalada uma grande placa com o “X”,em sua sede em São Francisco na Califórnia, no lugar da antiga marca. Aliás, a notícia sobre as mudanças fez com que inúmeros usuários da plataforma ficassem confusos, além de zombarem da rede social.

Algumas pessoas disseram que as mudanças propostas para o Twitter tiveram repercussões negativas, principalmente por usuários avançados que tinham uma grande afinidade com a plataforma de microblogging. A princípio, as alterações da famosa marca são dramáticas, singulares e inusitadas.

Para muitos, a identidade antiga, ou seja, o design do Twitter era caloroso e bastante acolhedor. Em suma, com as alterações, a parte visual da rede social se tornou sombria e direcionada exclusivamente para seus membros. Muitas pessoas se sentiram inconformadas visto que as mudanças aconteceram rapidamente.

Vale ressaltar que diversas redes sociais tem buscado realizar algumas alterações em suas plataformas. Essas mudanças não são exclusivas de Elon Musk. Podemos citar algumas atualizações do Facebook, pela Meta, ou o HBO, pela Max. No entanto, algumas propostas conseguem ter sucesso, enquanto que outras não.



Críticas às mudanças do Twitter

Deve-se observar que muitas empresas decidem alterar suas marcas em busca de se adaptarem a um novo cenário e apresentar algumas inovações. O problema é que a grande maioria das pessoas não gostam de mudanças. Algumas organizações tecnológicas procuram melhorar o reconhecimento de sua marca.

A reputação da empresa também está em jogo, além de que essas alterações, como as realizadas pelo Twitter, podem sinalizar uma mudança de foco e um aporte de investimentos. É preciso ter em mente que os consumidores podem se sentir prejudicados, visto que estavam envolvidos emocionalmente com a marca.

Dessa maneira, convém lembrar que essas pessoas estavam envolvidas diariamente com essas marcas. As alterações propostas por Elon Musk se deram da noite para o dia, não houve uma consulta a seus consumidores. Alguns usuários da rede social, portanto, se sentiram traídos por conta das mudanças do Twitter.

Em alguns casos, os usuários da rede social podem sentir uma afronta, visto que eles são bastante leais à antiga marca. Por outro lado, especialistas em redes sociais e marcas famosas, dizem que é possível fazer essas alterações de forma aceitável, considerando os consumidores finais, seus hábitos, desejos, e valores.

Usuários da plataforma

Enfim, as alterações na marca, em seu nome e visual, podem não agradar seus consumidores no início. Porém, com o passar do tempo, essas pessoas passam a se acostumar com as mudanças. É preciso mencionar que as alterações propostas por Elon Musk em relação ao Twitter, não passaram por uma pesquisa de público.

Em conclusão, as alterações da rede social, em que o Twitter passou a se chamar “X”, não tiveram um grande sucesso devido a vários fatores. Houve um sentimento de exclusão por parte de seus usuários mais fiéis. Há a expectativa de que é preciso fazer ainda muita coisa para que o microblog retorne ao topo das plataformas.