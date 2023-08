VA COLA Aumenta Taxas de 2024: Descubra quanto estima-se que seu pagamento aumente com o reajuste de 2024

EUSe você é um veterano que recebe benefícios por invalidez do VA, pode estar se perguntando como será seu pagamento em 2024. Bem, temos algumas taxas estimadas para você com base no último ajuste de custo de vida (COLA) estimativas.

Então, o acordo é o seguinte: a taxa oficial não será anunciada até 13 de outubro de 2023 e não será finalizada até 1º de dezembro de 2023. Mas com base nas estimativas atuais, estamos olhando para um ano após ano aumento de 2,8-3,1%.

Agora, sabemos que você provavelmente está curioso para saber o que isso significa para sua situação específica. Felizmente, podemos ajudá-lo a determinar sua elegibilidade e o pagamento mensal esperado para sua reivindicação de invalidez VA aprovada com base na estimativa do COLA.

Claro, tenha em mente que estas são apenas estimativas baseadas num COLA de 3,1%. Os números oficiais e finais serão anunciado em 1º de dezembro de 2023.

Taxas estimadas por porcentagem e status de dependente:

Para aqueles com classificação de deficiência de 10% a 20% e sem dependentes, os pagamentos mensais estimados variam de US$ 170,90 a US$ 337,83.

Para aqueles com uma classificação de incapacidade de 30% a 60% sem filhos, os pagamentos mensais estimados variam dependendo se o veterano está sozinho ou tem cônjuge e/ou pais. Por exemplo, um veterano sozinho com uma classificação de deficiência de 60% poderia receber um pagamento mensal estimado de US$ 1.359,24. Para aqueles com uma classificação de deficiência de 70% a 100% sem filhos, os pagamentos mensais estimados variam de US$ 1.712,95 a US$ 4.272,47, dependendo do status de dependente.

Para aqueles com uma classificação de deficiência de 30% a 60% com filhos, os pagamentos mensais estimados variam dependendo se o veterano tem apenas um filho ou cônjuge e filho. Pagamentos adicionais estão disponíveis para cada criança adicional com menos de 18 anos e para cada aluno adicional com mais de 18 anos.

Para aqueles com uma classificação de deficiência de 70% a 100% com filhos, os pagamentos mensais estimados variam de US$ 2.673,84 a US$ 5.437,94, dependendo do status de dependente.

E não se esqueça dos pagamentos adicionais para um cônjuge A/A. Esperamos que esta informação ajude você a planejar seu futuro. Lembre-se de verificar novamente em 13 de outubro e 1º de dezembro de 2023 as tarifas oficiais.