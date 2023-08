Vacina é a principal proteção contra a nova variante da Covid-19

O Ministério da Saúde confirmou neste mês de agosto o primeiro registro da nova subvariante da Covid-19 no Brasil, identificada com a sigla EG.5. Ela é uma sub-linhagem da Ômicron e, desde então, o mundo observa um aumento do número de casos relacionados a essa variante do coronavírus.

Em Penedo não há registro da EG.5, mas a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) reforça que a principal medida de proteção continua sendo o imunizante disponível nos postos de saúde, principalmente a vacina bivalente.

Estar com o esquema vacinal completo aumenta a proteção contra a cepa original da Covid-19 e também das novas variantes. Aplicada em dose única, a vacina bivalente é a mais eficaz e está disponível em toda a rede básica da SEMS.

A Diretora de Epidemiologia e Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Dhayanna Gabryella de Oliveira, destaca que “Penedo sempre foi referência na vacinação contra Covid-19 e precisamos continuar da mesma forma para inibir essa nova variante e possíveis outras que venham a surgir”.

Dhayanna de Oliveira também alerta sobre a imunização das crianças. “É preciso que pais e responsáveis levem seus filhos com idade a partir dos 6 meses até o posto de saúde para iniciar ou completar o esquema vacinal contra Covid porque esse é o grupo mais suscetível para contrair a doença”.

Para receber a vacina bivalente, as pessoas devem ter tomado até a segunda dose de imunizante contra Covid-19, mais um motivo para a população completar seu esquema vacinal.

Os sintomas da doença podem incluir febre, tosse contínua, mudança no paladar ou olfato, fadiga, coriza e dor de garganta. A orientação da SEMS é procurar um posto de saúde para avaliação médica e realização do teste, se necessário.

Texto Gabriela Flores – jornalista e social midia SEMS